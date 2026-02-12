

○アルピコＨＤ <297A> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.5％にあたる250万株(金額で6億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から2月28日まで。



○ＵＴ <2146> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる480万株(金額で6億3500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から5月13日まで。



○ネクソン <3659> [東証Ｐ]

発行済み株式数の4.4％にあたる3648万7500株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○笹徳印刷 <3958> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.64％にあたる20万株(金額で1億4000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から27年2月12日まで。



○パークシャ <3993> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる63万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から6月30日まで。



○南海化学 <4040> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.0％にあたる6万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から5月29日まで。



○網屋 <4258> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.76％にあたる32万株(金額で10億5600万円)を上限に、2月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○シノプス <4428> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.28％にあたる8万株(金額で5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から8月13日まで。



○ＢＡＳＥ <4477> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.3％にあたる380万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から12月31日まで。



○ランサーズ <4484> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.2％にあたる35万7000株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から5月31日まで。



○パイオラック <5988> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.2％にあたる80万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から12月31日まで。



○ＨＭＴ <6090> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.4％にあたる25万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から12月31日まで。



○キッツ <6498> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.06％にあたる5万1000株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から3月31日まで。



○ＢＵＦ <6676> [東証Ｓ]

発行済み株式数の1.23％にあたる15万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○星和電 <6748> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.38％にあたる5万株(金額で4650万円)を上限に、2月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○千代田インテ <6915> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.3％にあたる30万4000株(金額で10億5184万円)を上限に、2月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○カヤバ <7242> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.42％にあたる324万株(金額で134億1036万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は2月13日から3月16日まで。買い付け価格は4139円。



○アドヴァンＧ <7463> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.59％にあたる20万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から5月29日まで。



○ナカニシ <7716> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.81％にあたる150万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から12月30日まで。



○ドリムベッド <7791> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.69％にあたる7万株(金額で6300万円)を上限に、2月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○山善 <8051> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の15.18％にあたる1300万株(金額で150億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月4日から27年3月3日まで。



○ユニチャーム <8113> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.72％にあたる3000万株(金額で190億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から12月17日まで。



○極東証券 <8706> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.41％にあたる45万株(金額で8億0370万円)を上限に、2月13日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ブティックス <9272> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.5％にあたる15万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月13日から12月31日まで。



○ＧＭＯ <9449> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.10％にあたる110万株(金額で27億4000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は27年2月10日からまで。また、発行済み株式数の0.85％にあたる92万4559株の自社株を消却する。消却予定日は3月18日。



［2026年2月12日］



