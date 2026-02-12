14日のバレンタインデーを前に、洋菓子店やチョコレート店は、準備に追われています。一方、チョコレートの原料であるカカオ豆を含め、物価の高騰が止まりません。市内の洋菓子店では様々な工夫が見られました。



鹿児島市にある「AKASHIYA el mundo 」。かるかんで有名な老舗和菓子店「明石屋」が展開する洋菓子店です。



様々な物価が上がる中、洋菓子店に欠かせないカカオの価格も高騰しています。帝国データバンクによりますと、今年のバレンタインチョコレートの1粒あたりの平均価格は436円で、これまでで最も高くなりました。チョコレートの原料となるカカオが、異常気象や後継者不足で不作に。価格が世界的に高騰しています。





（明石屋・営業部・末永賢吾部長）「2年前に比べるともう2倍以上に上がっている。やっぱりなかなか苦労している。全てのものの価格が高騰している。できることをやっていくしかない」この時期限定で販売しているのが、チョコレートをふんだんに使ったケーキ「クーフリヴォル」。去年は、カカオの高騰などの影響で、価格が800円を超えていましたが、今年は企業努力で価格をおさえ、648円で提供しています。（明石屋・営業部・末永賢吾部長）「原材料の見直しや配合の見直し、あと製造工程の効率化。日々の小さな改善をすることで、価格を上げずに済むということで努力している」2層になったチョコレートのムースを、艶やかなチョコレートでコーティングしたバレンタインにぴったりの一品です。（横山あさみアナウンサー）「いただきます。かなり濃厚。チョコレートの芳醇な香りが口いっぱいに広がる。口当たりは滑らかでしっとり」しっとりとくちどけの良い生チョコレートも、バレンタイン限定で販売されています。（明石屋・営業部・末永賢吾部長）「自分用だったり、本命用だったり。バレンタインも皆様盛り上がると思う。ぜひ多くの皆様に楽しんでいただければ」一方こちらは、鹿児島市の玉里団地にある洋菓子店「atelier niko」。ハート型のケーキや一粒一粒、味わっていただきたいチョコレート。見た目も美しいスイーツが並びます。（atelier niko・入船和紀代表）「チョコレート自体が倍くらいになってきている。どうやって売価をあげて売価に見合ったものができて、お客さんが納得して買ってくれるかというところ」物価の高騰から値上げは避けられませんが、客に満足してもらえるよう、味や見た目の精度にこだわり続けています。（atelierniko・入船和紀代表）「同じ材料を使っていても、今までやっていいないテクニックなどを入れて、ちょっと豪華に見えるように工夫している。値段が上がっているけど豪華になったねと思ってもらえれば」5か国のチョコレートの味を楽しめる詰め合わせや…。うすいサブレで生チョコを挟んだスイーツ。こだわりが詰まっています。（客）「皆さん試行錯誤されてるので、おいしいところがあったら行く。深いコーヒーと食べたらおいしいと思う」（atelier niko・入船和紀代表）「あーんとかして食べてもらえれば。恋人同士。バレンタインなので」華やかなイベントの裏にある企業の努力。買う人、そしてもらう人を喜ばせる工夫が続いています。