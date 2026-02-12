雨が少ない影響で貯水率が下がっている天草のダムでは、10日から11日にかけての雨で回復するか期待されましたが、それほど降りませんでした。来週にかけても雨は少ない見込みです。





「30年に一度」と言われる記録的に少ない雨で、水不足が続く天草市。10日から11日にかけ天草市本渡でも雨が降りました。しかし、降水量は2日間で13.5ミリ。2月の降水量は18ミリで平年の2割にも達していません。





■前田清鈴記者「亀川ダムに来ています。天草市では10日～11日にかけて雨が降りましたが、ダムの底を見てみますと、地面があらわになり、ひび割れしています」1月12日時点では54.2％あった亀川ダムの貯水率は、2月12日時点で40.9％に減少。さらに楠浦ダムの貯水率は1月12日の47.2％→2月12日時点で30.2％に。■市民「前日の風呂の水をボイラーで沸かして使っています。洗濯も風呂の水ですね。家内と心配しています」

熊本県内はこの先10日間で雨が降る日はあるものの、ダムの貯水率が回復するほどの量にはならない見通しです。天草市は12日夕方、再び対策会議を開催。今後、地区全体の貯水率が25％を下回れば夜間断水を行う方針を決めました。（2月12日時点 35.6％）