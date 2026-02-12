◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ スウェーデン8-4日本(大会7日目/現地12日)

カーリング女子は初戦を迎え、強豪スウェーデンと対決しました。

予選リーグは10チームが総当たりで対戦して、上位4チームが準決勝に進出します。準決勝は予選リーグ1位と4位、2位と3位が対戦。それぞれ勝者が決勝に進み、敗者は3位決定戦に回ります。

第2エンドでスウェーデンに1点奪わますが、第3エンドで1点取り返します。

ポイントを取った日本が先攻で始まった第4エンド。両者残り1個ずつストーンが残った状態でハウス内にはストーンが4つ連なる状態でNo.1＆No.2がスウェーデンのストーン。吉村紗也香選手の最後のショットは予想より弱くハウスに届かず、スウェーデンに3点のビッグエンドを与えてしまいました。第5エンド、日本の最後のショットはガードストーンに当たりハウスの外へ、スウェーデンに1点スチールされ、前半を終え1-5と大きく離されます。

第6エンド、ガードストーンをうまく利用していい位置にストーンを置いていく日本。スウェーデンの最後のショットがNo.1とならなかったことにより日本が複数ポイントを奪えるチャンスに。吉村選手が正確なショットでNo.1を奪い2点を追加しました。勢いに乗りたいところですが第7エンドでも1点を相手に与えてしまいます。第8エンドを終えて4-7と3点を追う展開です。

第9エンドで得点を奪えなかった日本は負けを認めコンシード。初戦黒星スタートとなりました。