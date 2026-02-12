『劇場版 転スラ 蒼海の涙編』リムルたちの壮大な冒険の始まりを予感させる本編映像＆新規カット解禁
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、壮大な冒険の始まりを予感させる本編映像と新規場面写真4点が解禁された。
【動画】冒険の始まりを予感させる本編映像
新たな物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いのない王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りをささげる巫女（みこ）ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えて、つかの間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのかー。
解禁された本編映像は、魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えてつかの間の休息を手に入れたリムルたち一行が、魔導王朝サリオンの天帝エルメシアに招待され、大空を駆ける飛竜船に乗り、彼女の所有するリゾート島を目指すシーン。
大迫力の飛竜船には、おなじみのリムル、ヴェルドラ、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ランガ、ヒナタ、ルミナス、エルメシア、ミリムらが勢ぞろい。飛竜船の向かう先は、自然豊かで雄大な、蒼海に囲まれたリゾート地。夢のバカンスへの期待に胸を躍らせ、それぞれが自由に、ゆったりと快適な空の旅を満喫する姿が映し出される。
さらに入場者特典の配布も決定。2月27日の公開初日から配布される第1弾は、リゾート服に身を包んだにぎやかなリムルたちの「特製フレークシールシート」。3月5日までの配布（なくなり次第終了）となる。
また、映画公開を記念し、『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』と日本テレビ系『ZIP！』がコラボし、公開記念特別番組 『ZIP！が教えます!! 今さら聞けない『転スラ』の魅力徹底解剖SP』 の放送が決定した。日本テレビでは2月21日27時35分から放送される。
主人公リムル役の声優・岡咲美保と本作のオリジナルキャラクターであるゾドン役の声優を担当した堂本光一のインタビューのほか、二人が制作現場に潜入したりと、普段見られない映像も。また、同じくオリジナルキャラクター声優を担当した日向坂46の小坂菜緒、藤嶌果歩のインタビューに加え、『転スラ』ファンを公言する野田クリスタル（マヂカルラブリー）が『転スラ』愛を語るなど、映画の見どころに迫る。スタジオには、水卜麻美アナをはじめとしたレギュラー陣も出演する。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、2月27日より全国公開。
