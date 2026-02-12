｢金しかないでしょう！｣ 男子モーグル 堀島行真選手(28) 地元は早くも“金メダル”の横断幕を発注!? 岐阜･池田町【ミラノ･コルティナオリンピック】
熱い戦いが続くオリンピック。岐阜県池田町出身・堀島行真選手にも、地元から熱い声援が送られています！
【写真を見る】｢金しかないでしょう！｣ 男子モーグル 堀島行真選手(28) 地元は早くも“金メダル”の横断幕を発注!? 岐阜･池田町【ミラノ･コルティナオリンピック】
日本時間きのう夜行われた、フリースタイルスキー女子モーグル予選。おとといの予選1回目では、上位10人に入れなかった愛知県津島市出身･柳本理乃選手（25）。
後がない中で、落ち着いたターンからエアもしっかり決めきり、決勝進出を決めます。約3時間後に行われた決勝は…最初のエアの着地でバランスを崩したものの、その後は立て直し、得点は72.49点、結果は13位でした。
（柳本理乃選手）
「完璧な滑りだったとは言えないが、自分の中で一番やりたいことができた」
柳本選手は、現地時間14日午前に、1対1でターンなどの完成度やスピードを競うデュアルモーグルでリベンジを狙います。
岐阜 池田町出身･堀島行真選手（28）日本男子初の金メダルに期待！
そして現地時間12日正午には、岐阜県池田町出身･堀島行真選手（28）が登場する男子モーグル決勝が行われます。
予選では華麗なカービングターンに…完璧なエアを披露し、ガッツポーズでフィニッシュ！予選唯一の80点台超え！
圧巻の滑りで決勝に進み、この種目日本男子初の金メダルが期待されます。
（堀島行真選手）
「決勝の1日 しっかりと集中力をキープしてやるべきことをやる。そのためにつないだ1本だったと思います」
そんな堀島選手を地元、岐阜県池田町も全力応援！
（訪れた人は）
「金メダル取ってねって書いた」
「ハートも書いた！」
「金メダル取ってほしい！」
堀島選手にメッセージボードの写真を…
「道の駅 池田温泉」では、堀島選手の似顔絵の入ったメッセージボードを設置。
（道の駅 池田温泉・寺田直樹駅長 2月7日）
「（メッセージが）いっぱいになったら、その都度 もしくは大会の前に頑張れるように堀島選手にSNSを通じて（ボードの）写真を送っている。堀島選手も律儀な人で返信も来るので（メッセージボードを）見てくれている」
堀島選手自身も、道の駅をたびたび訪れ、メッセージボードに書き込みをしています。地元の皆さんからの応援は、メダルに向けた大きな力に。
そして道の駅では早くもこんな準備が…
2月上旬には…「金しかないでしょう！」横断幕を発注
（道の駅 池田温泉・寺田直樹駅長 2月7日）
「金メダルの横断幕を発注しています！」
Q.え…もう発注したんですか？
「もう、金メダルしかないでしょう！ご本人が金メダルっていう並々ならぬ思いがあるので、僕らもそれを信じて金メダルで作りました」
地元のアツ～い期待を受け、悲願の金メダルへ。堀島選手の活躍に注目です！