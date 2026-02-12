熱い戦いが続くオリンピック。岐阜県池田町出身・堀島行真選手にも、地元から熱い声援が送られています！

【写真を見る】｢金しかないでしょう！｣ 男子モーグル 堀島行真選手(28) 地元は早くも“金メダル”の横断幕を発注!? 岐阜･池田町【ミラノ･コルティナオリンピック】

日本時間きのう夜行われた、フリースタイルスキー女子モーグル予選。おとといの予選1回目では、上位10人に入れなかった愛知県津島市出身･柳本理乃選手（25）。

後がない中で、落ち着いたターンからエアもしっかり決めきり、決勝進出を決めます。約3時間後に行われた決勝は…最初のエアの着地でバランスを崩したものの、その後は立て直し、得点は72.49点、結果は13位でした。

（柳本理乃選手）

「完璧な滑りだったとは言えないが、自分の中で一番やりたいことができた」

柳本選手は、現地時間14日午前に、1対1でターンなどの完成度やスピードを競うデュアルモーグルでリベンジを狙います。

岐阜 池田町出身･堀島行真選手（28）日本男子初の金メダルに期待！

そして現地時間12日正午には、岐阜県池田町出身･堀島行真選手（28）が登場する男子モーグル決勝が行われます。

予選では華麗なカービングターンに…完璧なエアを披露し、ガッツポーズでフィニッシュ！予選唯一の80点台超え！

圧巻の滑りで決勝に進み、この種目日本男子初の金メダルが期待されます。



（堀島行真選手）

「決勝の1日 しっかりと集中力をキープしてやるべきことをやる。そのためにつないだ1本だったと思います」

そんな堀島選手を地元、岐阜県池田町も全力応援！

（訪れた人は）

「金メダル取ってねって書いた」

「ハートも書いた！」



「金メダル取ってほしい！」

堀島選手にメッセージボードの写真を…

「道の駅 池田温泉」では、堀島選手の似顔絵の入ったメッセージボードを設置。



（道の駅 池田温泉・寺田直樹駅長 2月7日）

「（メッセージが）いっぱいになったら、その都度 もしくは大会の前に頑張れるように堀島選手にSNSを通じて（ボードの）写真を送っている。堀島選手も律儀な人で返信も来るので（メッセージボードを）見てくれている」

堀島選手自身も、道の駅をたびたび訪れ、メッセージボードに書き込みをしています。地元の皆さんからの応援は、メダルに向けた大きな力に。

そして道の駅では早くもこんな準備が…

2月上旬には…「金しかないでしょう！」横断幕を発注

（道の駅 池田温泉・寺田直樹駅長 2月7日）

「金メダルの横断幕を発注しています！」

Q.え…もう発注したんですか？

「もう、金メダルしかないでしょう！ご本人が金メダルっていう並々ならぬ思いがあるので、僕らもそれを信じて金メダルで作りました」

地元のアツ～い期待を受け、悲願の金メダルへ。堀島選手の活躍に注目です！