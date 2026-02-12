ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が登場。1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1本目に83.00点、2本目に85.50点をマークし、7位で決勝に進出した。現地で見守った弟の海祝（かいしゅう）も「あきらめない姿、見に来れて本当に良かった」と心境を明かした。

とても満身創痍とは思えない。王者は1回目のランで序盤から鮮やかにトリックをメークすると、ラストはダブルコーク1440で締め83.00点をマーク。2回目のランは85.50点とスコアを伸ばした。

見事な決勝進出に海祝は自身のインスタグラムのストーリーで「オリンピック見にきて色々な感情になるけど、あきらめない姿、見に来れて本当に良かった」と感慨に浸っていた。

4歳下の海祝は2022年北京五輪代表。同年のXGAMESで兄弟でのメダル獲得を果たすなどしたが、今大会は代表を逃していた。



（THE ANSWER編集部）