女優の南沙良が１２日、都内で映画「禍禍女（まがまがおんな）」（ゆりやんレトリィバァ監督）の追加舞台あいさつを行った。

南は体調不良のため、今月４、６日に行われた同作の舞台あいさつを欠席。この日が初めてのイベント登壇となった。南は「初日参加できなくて悔しい思いをしたので、ようやく立ててうれしい」と話すと、ゆりやん監督は「不祥事を起こされたんですか？」とボケ倒した。

映画は、ゆりやん監督自身の恋愛体験をもとにした復讐サスペンス。南演じる主人公の早苗が、一目ぼれした男への純粋な恋心を狂気に発展させていく。南は劇中で振り切った演技を披露しており、ゆりやん監督は「ＤＭで『南沙良にあんなことさせるな』と、ありがたいメッセージをいただいて感謝してます」と苦笑い。「ネットでは『南沙良は、ゆりやんに親を人質に取られている。あそこまでやるのはおかしい』と言われていました」と怪演をたたえた。

南自身も「失ったものはわりと多いです…」と正直にぶっちゃけつつ「得られたものもたくさんあって、作品に参加してよかったと思っている」と感謝。「それ以降の作品でも『禍禍でアレやってるし大丈夫』って殻を破りやすくなりました」と振り返っていた。