西武・隅田知一郎投手（２６）が１２日、南郷キャンプで２度目となる打撃投手を務めた。長谷川と渡部を相手に変化球も織り交ぜ４６球。直球の最速は１４８キロを計測するなど、状態の良さが際立った。

「体の疲労は多少あって、前回（６日）よりも体はキツいんですけど、ボールはしっかり投げられましたし、楽することなく投げることができたと思います。これだけ疲れていてボールが走っているのは、今までない。そこはちょっとレベルアップしているのかなと、思いたいところです」

３月のＷＢＣでは、侍ジャパンの予備登録投手に名を連ねる。その心境とは。

「いやー、メンバーよりも難しいポジションだと思っているので。シーズンを見据えつつ、呼ばれてもしっかり貢献できるような準備をしないといけない。一番難しいと思います」

侍ジャパン投手陣もけがによる離脱者が出た。今後、招集される可能性はゼロではない。

「呼ばれたら、スイッチ入るんじゃないですかね。それなりの準備はしてきたと思ってるんで。重責なんで、スイッチ入ると思います」

キャンプ中の練習はＮＰＢ球を用いるが、「部屋ではずっとＭＬＢ球、持ってたりとか」と準備も怠らない。全ての経験を力に変え、５年目のシーズン開幕に突き進む。（加藤 弘士）