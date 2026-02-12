宮川愛李が4月22日、ミニアルバム第二弾となる『ラフレア』をリリースすることが発表となった。

『ラフレア』は、2025年12月発売のミニアルバム『愛恋路』で描かれた“さまざまな愛の形”から一歩踏み出し、その先にある“成長”をテーマにした作品だ。心情の変化や内面の揺らぎを丁寧にすくい取りながら、表現者としての現在地を刻んだ。

CDには、宮川愛李初のセルフプロデュース楽曲「弱虫」をはじめ、TVアニメ『シュート！Goal to the Future』オープニング主題歌「アオレイド」、TVアニメ『レベル1だけどユニークスキルで最強です』エンディングテーマ「タンバリンの鳴る丘」、さらに未発表の新曲「ラフレア」「白昼夢」「Swallow」を含む全6曲を収録。表題曲「ラフレア」は、特別な相手への想いがゆっくりと育っていく様子を花開く蕾になぞらえて描いた楽曲だ。優しく軽やかなメロディに繊細な感情が重ねられている。

リリース形態は初回限定盤と通常盤の2種類。初回限定盤に付属するDVDには、2025年12月に開催されたワンマンライブ＜愛恋路＞より、「アオレイド」「愛恋路」、兄・宮川大聖と初共演したオリジナルソング「ぼくのかみさま、feat.宮川大聖」といった3曲のライブ映像が収録される。

宮川愛李は4月26日、ワンマンライブ＜Anti-Tears＞を開催することも発表となった。ライブタイトルには、アーティストとして表現することへのもどかしさや、人生の中で受ける心の痛みと向き合いながらも、そうした苦しみのすべてを拒み、それでも強く前を向いていくという決意が込められているとのこと。表現をすることへの宮川愛李自身の強い思いが体感できるライブとなりそうだ。

以下に、ミニアルバム『ラフレア』とワンマンライブ＜Anti-Tears＞に関する宮川愛李のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「ミニアルバム第2弾をリリースすることができて、とても嬉しく思っています。

創作を続けていく限り終わることのないアーティスト活動の中で、アルバムリリースやワンマンライブ開催は、私にとって1つのゴールであると考えています。

ゴールを迎えて、また次のゴールへ

迷いながらでも自分と、自分を支えてくれる大切な人たちを信じて確実な一歩を歩み、表現者として新たな挑戦に挑み続けたいと思っています。

そして、今回のワンマンライブ＜Anti-Tears＞は、昨年12月の＜愛恋路＞で感じた想いを胸に、改めて挑戦するステージです。

前回のライブに来てくださった方も、そうでない方も、宮川愛李の音楽を心から楽しんでもらえる特別な時間を作り上げます」

──宮川愛李

◆ ◆ ◆

■ミニアルバム『ラフレア』

2026年4月22日(水)発売

【初回限定盤(CD+DVD+シリアルコード封入)】

CD:JBCN-9007 / DVD:JBBN-9007

\3,300(税込) / \3,000(税抜)

【通常盤(CD+シリアルコード封入)】

JBCN-9008 \2,500(税込) / \2,273(税抜)

※シリアルコード封入(詳細は後日発表)

▼CD収録曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通 ※収録順未定

・アオレイド

(TVアニメ「シュート！Goal to the Future」オープニング主題歌)

・タンバリンの鳴る丘

(TVアニメ「レベル１だけどユニークスキルで最強です」エンディングテーマ)

・弱虫

・ラフレア

・白昼夢

・Swallow

▼DVD収録内容 ※初回限定盤のみ

ワンマンライブ＜愛恋路＞

・アオレイド

・ぼくのかみさま、feat.宮川大聖

・愛恋路

■ワンマンライブ＜Anti-Tears＞

4月26日(日) 東京・渋谷 LIVE STUDIO LODGE

open15:00 / start15:30

▼チケット

一般発売：2月14日(土)正午〜

受付URL：https://tiget.net/events/466545

ライブ詳細：https://mykwai.net/live/20260426/