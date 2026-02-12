「いつも荷物が多い」40・50代へ！【ZARA】週7で使いたい「大容量バッグ」

何かと荷物が多くなりがちな外出でも、おしゃれなバッグで出かけたい。そんな40・50代の本音に応えてくれそうな「大容量バッグ」を【ZARA（ザラ）】で発見しました。今回は見た目はすっきり大人顔なのに、実用性も備えた優秀アイテムを厳選。大人コーデになじみ肩掛けもできる使い勝手の良さで、毎日自然と手が伸びるバッグになるかも。

オンオフ使いやすい上品デザイン

【ZARA】「マキシショッパートートバッグ」\7,990（税込）

レザー調素材のトートバッグは、大容量ながらもラフに見えにくいのが魅力。内側には取り外し可能なジッパー付きポーチが付属しており、貴重品や小物の整理もしやすい仕様です。落ち着いたブラウンの色味も絶妙で、オンオフに問わずヘビロテできそう。

程よく抜け感のある品の良さが魅力

【ZARA】「コーデュロイ調トートバッグ」\3,990（税込・セール価格）

コーデュロイ調素材が柔らかな雰囲気を演出するトートバッグ。フロントのバックル付きストラップがさりげないアクセントになり、シンプルな装いにも程よく上品な表情をプラス。品の良さをキープしつつも、素材感で程よい抜け感を感じられるアイテムです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M