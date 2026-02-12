不登校の娘への“最後の賭け”。母「海外へ行く？」日本の枠に収まらなかった才能が、世界で開花した話

娘の不登校に悩み続けた、筆者の友人から聞いた話です。

思い切って決断した海外留学をきっかけに、娘の人生は少しずつ動き始めました。

居場所は、思いがけないところにあるのだと感じたエピソードです。

出口の見えない日々

娘は、中学生の頃から学校に足が向かなくなりました。

理由ははっきりせず、朝になると体調が悪くなり、気づけば欠席が増えていきました。

中学も高校も、出席日数はギリギリでなんとか卒業はできましたが、その先の進路が見えません。何が正解なのか、母親として何をしてあげればいいのか、答えが見つからないままの日々でした。

思い切った提案

ある日、ふと「海外留学」という言葉が頭をよぎりました。

正直、娘が興味を示すとは思えなかったのですが、それでも、思い切って口にしてみました。

「短期でもいいから、海外に行ってみる？」

すると娘は少し考えて、「行ってみようかな……」とつぶやいたのです。

一か月の短期留学を終え帰国した娘は、「楽しかった。また行きたい」と笑っていました。

その表情を見て、胸の奥が少し軽くなったのを覚えています。