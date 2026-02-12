WANIMAが、3月25日にミニアルバム『Excuse Error』をリリースすることを発表した。

昨年発表されたツアー＜WANIMA Tour 2026 Excuse Error＞とともに予告されていたミニアルバムの全貌が、ついに明らかになった。

『Excuse Error』というタイトルには、間違えないことを目指すのではなく、間違えながらでも進み続けてきた時間をそのまま受け止める、という感覚が込められている。

言い訳を肯定するための言葉ではなく、失敗や迷いを抱えたままでも歩みを止めなかった記録。答えを出すためではなく、答えの出ない時間を通過してきた“今”を、そのまま音にした7曲が収録されている。

1曲目の「Die on Young fellow」は、衝動をそのまま鳴らしたアップテンポナンバー。迷いも覚悟も抱えたまま踏み出すような一曲が、アルバムの幕を開ける。

続く「Peace Junkie」は、世の中への違和感を整理せずに突きつける楽曲。分かりやすい正解や共感に寄りかからず、聴く側の立ち位置を静かに浮かび上がらせる。

「十分だった」は、“何も起きてない、それだけで今日はもう十分だった”というフレーズが象徴するように、特別な出来事がなかった一日の終わりに、そっと残る楽曲。誰かにとっての今日を、そのまま置いていく。

「inside」は、聴く前と聴いた後で、世界の見え方が少し変わる楽曲。この一曲でアルバムの輪郭が立ち上がる。アルバムの入口であり、核心でもある一曲だ。

5曲目の「フルボコ」は、2月26日よりNetflixにて全世界独占配信されるアニメ『刃牙道』のオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。

心も身体もフルボコにされた日に、もう一度立つための音が鳴っている。鍛え続けるKO-SHIN(G)の身体感覚が、そのまま音になったような、闘争心と緊張感がむき出しでぶつかってくる楽曲だ。

「Still Here」は、背中を押すための歌じゃない。それでも歩いている事実だけを、音で確かめさせてくれる楽曲。気づいた時には、この曲が自分の話になっている。

アルバムのラストを飾る「現在地」は、福岡ソフトバンクホークスの公式エールソングとして、これまで球場で鳴り続けてきた楽曲。今回あらためてアレンジを施し、ついに音源として届けられる形になった。高揚感と推進力を増したサウンドで、今のWANIMAが立っている場所を力強く鳴らしている。

全7曲すべて新録。WANIMAにとって約12年ぶりとなるミニアルバム。まとめるためでも、振り返るためでもない。今いちばん鳴らしたい音だけを詰め込んだ、明らかに特別な一枚だ。

あわせて公開されたティザー映像では、独立後の2年間を駆け抜けてきた時間が、「Die on Young fellow」の一部とともに切り取られている。次へ進もうとする気配だけが強く残る強烈なティザー映像となっている。

ミニアルバム『Excuse Error』は本日より予約受付がスタート。

2月28日（土）23時59分までの早期予約分には、Excuse Errorロゴをあしらったリフレクターキーホルダーが付属する。そして4月からは、本作を携えた全国ツアーがスタートする。

KENTA（Vo, B）は「今回のミニアルバムは振り返るための作品ではなく、これから鳴らしていくための音をまとめました。時間が経つほど、意味が変わっていくアルバムだと思っています。

ライブ会場で会えるのを楽しみにしています」とコメントしている。

『Excuse Error』 2026年3月25日発売

予約：https://WANIMA.lnk.to/ExcuseError

特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error 【CD】

品番：WPCL-13750 価格：2,600円(税込)

全7曲収録：

1.Die on Young fellow

2.Peace Junkie

3.十分だった

4.inside

5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)

6.Still Here

7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング) 特典情報：

早期予約特典：オリジナルリフレクターキーホルダー(全4種・ランダム1種)

早期予約特典受付期間：2月12日(木)19:00〜2月28日(土)23:59まで 対象店舗

・タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）

・HMV（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）

・Amazon.co.jp

・セブンネットショッピング

・楽天ブックス

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

・ワーナーミュージック・ストア ※数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。 チェーン別購入者先着特典

・タワーレコード：オリジナルステッカー(ランダムでホログラムステッカーが含まれています)

・HMV：オリジナルポストカード

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ

・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

・サポート店：オリジナルクリアファイル

＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

2026年4月11日(土) 熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演

2026年4月17日(金) 千葉 千葉県文化会館・大ホール

2026年4月19日(日) 新潟 新潟テルサ

2026年4月23日(木) 大阪 オリックス劇場

2026年4月26日(日) 愛媛 松山市民会館

2026年4月30日(木) 熊本 熊本城ホール メインホール

2026年5月2日(土) 大分 大分・iichikoグランシアタ

2026年5月7日(木) 東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2026年5月17日(日) 岡山 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

2026年5月23日(土) 北海道 函館市民会館

2026年5月25日(月) 宮城 仙台プラザホール

2026年6月5日(金) 岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年6月11日(木) 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月12日(金) 奈良 なら100年会館 大ホール

2026年6月19日(金) 福岡 福岡サンパレス