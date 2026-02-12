ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、創業55周年を記念して、12年ぶりに「ショコラフレンチ」を2月18日から期間限定で復活販売します。今回は同じく販売を終了していた「エンゼルショコラ」も復活販売。さらに、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした新商品「ザクザクチョコクリームショコラ」の3種類で、「ショコラフレンチシリーズ」として発売します。

【画像】「えっ！ 全部食べたい！」 これが「ショコラフレンチシリーズ」全3品です！

「ショコラフレンチ」と「エンゼルショコラ」は、1983年に登場した人気商品で、その後、2013年ごろまで不定期で期間限定で販売されてきました。販売終了後も、再販売の要望が多かったということです。

「ショコラフレンチ」は、ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶした商品で、生地のふわっと軽い食感を楽しめます。価格はテイクアウトが183円（以下、税込み）、イートインが187円。

「エンゼルショコラ」は、ミルクチョコ風味の軽いショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングしたドーナツです。価格はテイクアウトが194円、イートインが198円。

「ザクザクチョコクリームショコラ」は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティングした一品です。価格はテイクアウトが205円、イートインが209円。

いずれも3月下旬まで発売予定。一部店舗を除くミスタードーナツで販売されます。