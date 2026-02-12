平和祈念 2025 Balcom BMW CUPに臨むメンバーを発表した

日本サッカー協会（JFA）は2月12日、広島県広島市で開催される「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に臨むU-17日本代表メンバー19人を発表した。

小野信義監督が率いる若き日本代表は、2月17日から広島での活動を開始する。

今回のメンバーには、すでにトップチームでも注目を集めるDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）や、MF北原模（FC東京）らが名を連ねた。さらにDFエゼモクェチメヅェ海（セレッソ大阪U-18）、FW立野京弥（昌平高）ら全国の強豪ユースや高校から実力者が招集されている。

チームは17日からトレーニングを開始し、19日には広島文化学園大学とのトレーニングマッチを実施。その後、20日にU-17タジキスタン代表、22日に広島県高校選抜、23日にサンフレッチェ広島F.Cユースと対戦するスケジュールとなっている。

SNS上では「鹿島のアカデミーから5人！」「晏翔仁くん見れるやん」と反響が沸き起こっている。特に浦和レッズ史上最年少でプロ契約を結んだ16歳のMF和田武士には、「ナイス飛び級」「すばらしい 和田くん頑張れぇぇ」「今年中にはリーグ戦で見たいな」「当然の選出」との声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）