東筑摩郡筑北村で、水不足が深刻になっています。



雨が少ない状況が続き、このままだと断水になるおそれがあることから村内では入浴施設が休業するなど生活に影響が出始めています。



東筑摩郡・筑北村では11日から当面の間、午後9時から午前6時まで村民に出来る限り節水への協力を呼びかける『給水制限』を初めて発表しました。



筑北村 鎌田欣子村長

「断水になると大変なことになってしまうのでそれが1番危機感を覚えているところです」





村には水道に使う8つの井戸がありこのうち坂北地域の水源となっている井戸が枯渇状態に近くなっています。このまま雨が少ない状態が続けば坂北地区のおよそ600世帯で断水する恐れがあります。リポート「村内には数か所温泉施設があり地元の人たちを中心に利用されています。水不足の影響でこちらの施設がきのうから休止しています」また、筑北村西条にある『西条温泉とくら』でも3月から、月曜から木曜を休館にし金・土・日のみの営業を予定しています。施設には平日は100人ほどが訪れ、館内にある食堂も合わせて1日あたり32トンの水を使用するといいます。筑北村営西条温泉とくら西澤高広支配人「地域的に水の少ないところで常に水不足というのはちょっとあったんですけどただ休業を余儀なくされるようなことは今まではなかったんですけれども。そういう意味で非常に深刻な状況なのかなと」村によりますと特に水不足が深刻な坂北地区で観測されたおととし1年間の雨の量は1319ミリですが去年は814ミリと雨の量がおよそ4割減少しています。筑北村 鎌田村長「例えば茶碗を洗う時にも流しっぱなしで洗うのではなくてためて少しでも（節水を）というところをお願いできればなと思います」村ではこのほか役場や図書館などで12日から水道水の圧力を弱めるなどの対策をしています。