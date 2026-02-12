Netflix週間視聴ランキング（シリーズ）『新米オッサン冒険者』国内1位に グローバルで『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』人気維持【2/2/26 - 2/8/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（2月2日〜8日）を発表。シリーズ作品では、アニメ『新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。』が初登場で1位を獲得した。2024年に放送された全12話が一挙配信。10代で冒険者になるのが当たり前の世界で、30歳のオッサンがギルド事務員の仕事を辞め、幼い頃から夢見ていた冒険者を目指す。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位は、4週連続1位だった『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が5週目で2位に。日本を含む11の国・地域でTOP10入りしており、グローバル（非英語）でも6位を堅持している。
3位は、『葬送のフリーレン』シーズン2で3週目のランクイン。日本を含むアジアの5つの国・地域でTOP10入り（香港・日本・フィリピン・台湾・ベトナム）。グローバル（非英語）でも10位に踏みとどまっている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（2月2日〜2月8日）
1：新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。（トップ10入り週数：1）
2：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（トップ10入り週数：5）
3：葬送のフリーレン シーズン2（3）
4：地獄楽 シーズン2（3）
5：再会〜Silent Truth〜（4）
6：【推しの子】 シーズン3（3）
7：脱出おひとり島 シーズン5（3）
8：ボーイフレンド シーズン2（4）
9：Starto Countdown 2025→2026: Season 1（4）
10：正反対な君と僕（3）
2位は、4週連続1位だった『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が5週目で2位に。日本を含む11の国・地域でTOP10入りしており、グローバル（非英語）でも6位を堅持している。
3位は、『葬送のフリーレン』シーズン2で3週目のランクイン。日本を含むアジアの5つの国・地域でTOP10入り（香港・日本・フィリピン・台湾・ベトナム）。グローバル（非英語）でも10位に踏みとどまっている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（2月2日〜2月8日）
1：新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。（トップ10入り週数：1）
2：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（トップ10入り週数：5）
3：葬送のフリーレン シーズン2（3）
4：地獄楽 シーズン2（3）
5：再会〜Silent Truth〜（4）
6：【推しの子】 シーズン3（3）
7：脱出おひとり島 シーズン5（3）
8：ボーイフレンド シーズン2（4）
9：Starto Countdown 2025→2026: Season 1（4）
10：正反対な君と僕（3）