Netflix週間視聴ランキング（映画） 韓国映画『今夜、世界からこの恋が消えても』初登場、グローバル2位【2/2/26 - 2/8/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（2月2日〜2月8日）を発表。日本における映画作品1位は、昨年公開された北村匠海主演、綾野剛、林裕太共演の『愚か者の身分』が2週連続で1位を維持した。戸籍売買ビジネスに携わる半グレの若者たちが、現状から抜け出そうとする葛藤を描いたクライムサスペンス。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位も前週と同じ、Netflix映画『超かぐや姫！』で、トップ10入りは3週目。今週、4つの国・地域で映画部門トップ10入りを果たし、グローバルランキング（非英語）でも10位に入った。
3位は、昨年12月に韓国の劇場で公開され、2月4日からNetflixで配信が始まった韓国映画『今夜、世界からこの恋が消えても』が初登場。64の国・地域でトップ10入りを果たし、グローバル（非英語）でも2位にランクインしている。
原作は一条岬の同名ベストセラー小説で、日本では道枝駿佑（なにわ男子）と福本莉子主演で映画化され、2022年に公開された。毎日その日の記憶を失ってしまうハン・ソユンを『いつかは賢いレジデント生活』のシン・シア、毎日彼女の記憶を埋めていくキム・ジェウォンを『トラウマコード』のチュ・ヨンウが演じる。
4位には、昨年10月公開の水上恒司主演『火喰鳥を、喰う』が初ランクイン。6位にも、水上恒司主演（福原遥とW主演）の『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（2023年）が初ランクインした。
5位は、綾野剛主演の映画『でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』（2025年）で、5週連続トップ10入りしている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（2月2日〜2月8日）
1：愚か者の身分（トップ10入り週数：3）
2：超かぐや姫！（3）
3：今夜、世界からこの恋が消えても（1）
4：火喰鳥を、喰う（1）
5：でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男（5）
6：あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。（1）
7：教場 Reunion（6）
8：ひゃくえむ（6）
9：憧れを超えた侍たち 世界一への記録（2）
10：映画 ネメシス 黄金螺旋の謎（1）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位も前週と同じ、Netflix映画『超かぐや姫！』で、トップ10入りは3週目。今週、4つの国・地域で映画部門トップ10入りを果たし、グローバルランキング（非英語）でも10位に入った。
原作は一条岬の同名ベストセラー小説で、日本では道枝駿佑（なにわ男子）と福本莉子主演で映画化され、2022年に公開された。毎日その日の記憶を失ってしまうハン・ソユンを『いつかは賢いレジデント生活』のシン・シア、毎日彼女の記憶を埋めていくキム・ジェウォンを『トラウマコード』のチュ・ヨンウが演じる。
4位には、昨年10月公開の水上恒司主演『火喰鳥を、喰う』が初ランクイン。6位にも、水上恒司主演（福原遥とW主演）の『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（2023年）が初ランクインした。
5位は、綾野剛主演の映画『でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』（2025年）で、5週連続トップ10入りしている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（2月2日〜2月8日）
1：愚か者の身分（トップ10入り週数：3）
2：超かぐや姫！（3）
3：今夜、世界からこの恋が消えても（1）
4：火喰鳥を、喰う（1）
5：でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男（5）
6：あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。（1）
7：教場 Reunion（6）
8：ひゃくえむ（6）
9：憧れを超えた侍たち 世界一への記録（2）
10：映画 ネメシス 黄金螺旋の謎（1）