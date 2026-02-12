バドミントン志田千陽、再春館製薬所を退社「10年を節目に…」 今後は「また後日発表」
パリ五輪・バドミントンの女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽が12日、自身のインスタグラムを更新。3月末をもって、再春館製薬所を退社すると発表した。
【写真】後ろ姿で…再春館製薬所の退社を報告した志田千陽
志田は、写真を添えて「いつも応援ありがとうございます。この度、2026年3月31日をもちまして再春館製薬所を退社することになりました。昨年、シダマツのペア解消が決まり新しいパートナーと、新たな挑戦をするにあたり、練習環境など、次の目標に向けて何が必要なのか考えた結果、この10年を節目に退社することを決めました」と報告。
続けて「再春館製薬所に入社して10年、悔しいことも、苦しいことも多くありましたが、それ以上に、最高の瞬間を最高の仲間とあじわい、最高の景色をたくさん見ることができました。素敵な出会いにも恵まれ、充実した日々を過ごしました。とても優しくて、愛の詰まったこの場所に慣れすぎて、離れるのは寂しい気持ちもありますが、また次の目標に向かって、自分の決断に責任を持ち、今後も変わらず、全力で頑張りたいと思います。今後につきましては、また後日発表させていただきます」と記している。
