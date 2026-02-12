ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー男子モーグルは、１２日の予選２回目で、藤木豪心選手（２８）（イマトク）が敗退した。

きょうだい出場を果たしている藤木は、妹の滑りから刺激を受けて巻き返しを誓った。（デジタル編集部）

予選２回目は第１エアの後のターンで乱れ、６５・４４点にとどまった。予選１回目の７３・６８点が採用され、決勝進出に向けて結果を待つなか行われたインタビューで「ミスが出てしまって悔しい」と口にした。藤木は同女子の決勝１回目まで残った妹の日菜選手（２４）（武庫川女子大院）に触れ、「妹が攻めたので、自分も頑張らないと」と「デュアル」競技に向けて挽回を誓った。

◇

きょうだいは、スキー場のない大阪府阪南市出身。五輪出場には、父・巌さんの献身的な支えがあった。大阪府出身の巌さんは、信州大時代にスキーに出会った。子どもが生まれると、隔週末に車を８時間運転し、家族で大阪から長野へ向かった。

巌さんは、兄妹が２歳になるまで背負って滑走した。モーグルの大会に出場経験もあり、斜面のこぶを華麗にさばくこの競技を「世界一かっこいい」と兄妹に言い聞かせてきたという。