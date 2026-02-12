お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之とお笑いタレントの吉住が、12日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、喫煙者への“偏見”をぶちまけた。

リスナーから寄せられた「タバコを吸っている人は、とにかく偉そうな態度の人が多いと思います」という投稿をもとにトークを展開。ともに喫煙者ではない2人。井口は「タバコ休憩だけなんで許されるんだ」という世論があることも引き合いに「吸う芸人には“わがままタレントという意識で生きろ”とは思ってる」と打ち明けた。その要因に、喫煙時間があることで撮影が押したり、喫煙場所を確保するためにスタッフの仕事が増えていることなどを挙げた。

「タバコ吸ってて“節約”って言ってる人はバカだよね。まずそれをやめろよ」とも指摘。同調した吉住は「歩きタバコしてる人って本当に欲に抗えない弱い人」と続けた。吸い始める人のきっかけを、井口は「基本はかっこつけじゃん」、吉住も「やっぱドラマとかでかっこいい俳優さん見てとか」との持論も述べた。

井口は「吸えないことでイライラしているのが嫌だ」との不満も吐露。貧乏揺すりが始まる人を目にするという吉住が「情けない」と口にすると、井口は「“なんでタバコ吸えないだけでイライラしちゃうんだ”って情けないと思って生きてほしい」と訴えた。吉住は、タバコによるストレス発散がない立場から「私たちはストレス発散を使わずに生きてる強い人間だ」と主張した。

井口はなかなか禁煙できない人がいることに対して「1回吸って、やめてやろうかな。お前とは違う！って意思の強さを見せつけてやろうかなって思う」との考えも示した。そこで、吉住が「それでやめられなかった時が面白いよね」と話すと、2人は大笑い。井口は「“こういう気持ちだったんだ”ってなるんだろうね」と語った。