歌手の浜崎あゆみ（47）が、11日Instagramを更新し、“息子の洋服”を着た動画を公開した。

【映像】子どもの服を着た浜崎あゆみや息子たち

2人の息子を育てている浜崎。Instagramでは、着物姿の親子ショットや、自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーと写る写真、息子たちと公園で遊ぶ様子など、日常の様子を発信してきた。

子どもの服を着た姿「ぴっちぴちでした」

11日は「18分間やり続けてやっと成功！笑 途中で2人共に腕ともも前と腹筋が終了しました」と、トレーナーと2人で映る動画を公開。動画内では「タイミングなんすよあれ」「なるほどね」「タイミングだな」「いけたっ」「いえ〜い」など、おちゃめなやりとりも披露。

また、着ている洋服について「このTシャツはキッズサイズ。こーやってチビTぽく着ても可愛い！」と紹介し、「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たらぴっちぴちでした」と明かしている。

この動画には「ジタバタしてるあゆちゃん、可愛い」「あゆがこのサイズ感着てるの、すごい懐かしいし平成を感じる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）