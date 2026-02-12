日大三高の野球部員2人書類送検…女子生徒のわいせつ動画数十人に拡散か　金子恵美さん「誰もこれをとがめなかったのか…しっかり調査を」

強豪校として知られる日本大学第三高校野球部の男子部員2人が女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散するなどした疑いで、書類送検されました。

書類送検されたのは東京・町田市の日大三高硬式野球部の17歳と16歳の男子部員です。

17歳の部員は女子生徒にわいせつな写真や動画を撮影させ、SNSで送信させるなどした疑いがあり、16歳の部員は動画を別の部員に共有した疑いが持たれています。

動画は部内の数十人に拡散されたとみられていて、2人は任意の調べに「軽率な行動だったと深く反省している」などと話し容疑を認めているということです。

日大三高は取材に、「被害に遭われた生徒には申し訳なく思っています」とコメントし、野球部の今後の活動について検討するとしています。

宮司愛海キャスター：

ここからはSPキャスター・金子恵美さんとともに見ていきます。強豪校ですから、この事件いかが受け止めますか。

SPキャスター・金子恵美さん

野球の部員ということで、野球と関係ないところでニュースになるのは残念なことですけど、ただ、この動画をどういった経緯で送らせたのかというのがまず1つ問題があるのと、あと、こういうわいせつ動画を拡散するということが犯罪行為なんだということを改めて意識付けすることも大事ですし、私が気になるのは集団心理とはいえ、誰もこれをとがめなかったのかというところも含めてしっかりと調査して、学校と家庭でしっかりと教育・指導してほしいと思います。

宮司愛海キャスター：

被害者の生徒の保護者から連絡があって判明したということですが、本当に被害者の方の気持ちを思うと、事の重大さをしっかり受け止めてほしいです。