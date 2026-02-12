堀未央奈「敏感肌とか、薄肌さんにおすすめ」最近愛用している美容液

堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『アイドル時代から心がけてる体型維持の秘訣 Q&A』の動画を投稿。さまざまな質問に答えてくれました！中にはスキンケアについて愛用品を教えてくれる場面も。

■スキンケア

動画内でアイテムの正式名称までは言及していませんでしたが、こちらが堀さんが紹介されていたアイテムの特徴に一致。

Torriden/バランスフル CICA セラム 50ml 税込2,530円（公式サイトより）

肌荒れ・ゆらぎにアプローチするCICA成分配合で、保湿はもちろん皮脂のケアも叶う美容液！

堀さんは「最近トリデン好きなんですけど」「セラムがあって、私CICAの緑のやつ使ってるんですけど最近は」と愛用品についてコメント。

こちらが合いそうな肌質についても「ゆらぎ肌、肌が結構日によって変わっちゃうみたいな人」「敏感肌とか、薄肌さんにおすすめなんですけど」と語りながらおすすめ。

そして、堀さんのこだわりとして「肌全体に3プッシュくらい結構たっぷり塗って」としっかり塗ってからクリームでスキンケアを仕上げると語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にもさまざまな質問に回答！愛用品も紹介されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。