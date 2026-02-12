パラドゥより、「ネイルファンデーション(R)」の限定色と「ミニネイル」の春新色ネイルカラー5色が登場。2026年2月27日（金）よりセブン‐イレブン店舗にて期間限定発売となる。

■春色ミニネイル

爪はもちろん手全体まで美しく魅せる「パラドゥ ネイルファンデーション(R)」から、ブランド初の香り付き限定色「朝摘みいちご」が登場。いちごの粒をイメージしたピンクやゴールドの粒ラメが輝きをプラスし、上品で愛らしい印象を叶える。みずみずしいいちごの甘酸っぱさが漂うスイート＆フルーティな香り付き。

ワンシーズン使い切りサイズの「パラドゥ ミニネイル」からは新色4色が登場。リンゴ、ブルーベリー、白桃、無花果をイメージした甘くみずみずしいカラー展開。ペール系ピンクやライトグリーン、パープル、ブラウンの透明感ある軽やかな彩りが春の日差しに映える指先へ導く。

甘さの中に洗練を感じる大人の手元を叶えるカラーラインナップとなっている。

■商品情報

パラドゥ

パラドゥ ネイルファンデーション(R)全1色 PK06 朝摘みいちご550円（税込）

パラドゥ ミニネイル全4色GN08 蜜じゅわリンゴ（グリーン系）PL10 甘酸っぱベリー（パープル系）PK21 とろける白桃（ピンク系）BR12 ほろあま無花果（ブラウン系）440円（税込）