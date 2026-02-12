C組で北朝鮮と韓国が同組。ホスト国の中国はタイやベトナムと対戦。リトルなでしこはグループBに。U-17女子アジア杯の組合せが決定
今年５月に中国でU-17女子アジアカップが開催。アジアサッカー連盟（AFC）は、マレーシアのAFCハウスで２月12日、同大会の組合せ抽選会を実施した。
白井貞義監督が率いる“リトルなでしこ”日本はグループBに入り、オーストラリア、インド、レバノンと同組になった。
なお、グループAはホスト国の中国、タイ、ベトナム、ミャンマー。グループCは北朝鮮、韓国、フィリピン、チャイニーズ・タイペイだ。
この大会の上位４チームに、モロッコで開催されるU-17女子ワールドカップの出場権が与えられる。
日本サッカー協会を通じて、白井監督は「組み合わせが決まり、いよいよ大会に向けて現実味が増してきました」とコメント。「どの試合も厳しい戦いになることは間違いありません」と気を引き締め、「大会を通して、選手個人が大きく成長すること、U-17日本女子代表のサッカーを表現することを大切にし勝利を掴み取りたいと思います。一戦一戦を大切に、日本代表としての誇りを持って戦います」と意気込みを伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
