2026年2月13日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
どうでもいいことでイライラするかも。さまざまな角度で考えてみて。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
運気が不振気味なので、何かを変えると吉。ヘアスタイルを一新して。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
自分を甘やかすのもホドホドに。周囲から非難を受けるかも。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
周囲の理解を得られない暗示が。時間をかけて説得してみて。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
あなたの素直な気持ちをぶつけよう。人間関係が良好になるはず。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
何をしてもうまくいかない日。でも前向きに行動しよう。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ほんの少しでいいので周囲に気配りを。運気向上の効果あり。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
思い通りにならないことが多いけれど、我慢を貫けば開運しそう！
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
うれしいメッセージが届く運。メールはマメにチェックを。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ちょっとした機転を利かせて。土壇場で役立つ暗示あり。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
天文学や植物学の専門書を開こう。意外な場面で役立つかも。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
眠っていた才能が目覚める運。好きなことに注目しよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)