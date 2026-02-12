桜島で原付バイクに火をつけ全焼させたなどとして男子高校生ら3人が再逮捕されました。3人は現場周辺のゴミステーションのネットを焼いたとして1月、逮捕・送検されています。



建造物等以外放火などの疑いで再逮捕されたのは鹿児島市桜島横山町の無職、幸玲良容疑者(20)、本籍が鹿児島市で無職の少女(17)、鹿児島市の男子高校生(16)の3人です。



警察によりますと3人は1月17日、鹿児島市桜島横山町の山林で原付バイクにライターで火を付け全焼させた疑いが持たれています。幸容疑者と少女は翌日の18日に、鹿児島市桜島横山町の山林で落ち葉にライターで火をつけ約350平方メートルを燃やした疑いも持たれています。





警察の調べに対し男子高校生は「原付に火をつけて燃やしたことは間違いない」と容疑を認めていますが、他の2人は、一部否認しているということです。動機については「高揚感を得たかった」。「消防などが出動し騒いでいるのをみて楽しんでいた」などと話しているということです。また3人の中には、「原付バイクに油のようなモノをまいた。落ち葉の中にガスボンベを投げ入れた」という供述も出ているということです。3人は現場周辺のゴミステーションのネットを焼いたとして1月、器物損壊の疑いで逮捕・送検されていました。桜島では1月15日から18日までの間に枯れ草などが焼かれる不審火が7件確認されていて、警察は3人が一連の不審火に関わっているとみて調べています。