料理研究家、レビューを「理解不能」と批判も「大変申し訳ございません」と謝罪。「謝る必要なさすぎ」
筋トレ好きの料理研究家のだれウマさんは2月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。Amazonレビューを一刀両断するも、のちに勘違いであると発覚し、謝罪しました。
【写真】発端となったAmazonレビューとは？
だれウマさんは「ちゃんと告知した時に男性は4食分、女性は5食分作れると口酸っぱく言ってるし、表紙の裏側にもデカデカと『男性4食分、女性5食分』と書いてるし、Amazonのページの詳細にもちゃんと書いてるし」と、説明しています。
コメントでは、「誤解はよくあること 作者さんが冷静に対応して意見も聞こうとしてるの嬉しい」「だれウマさん謝る必要なさすぎ」「うわ、だれウマさんマジで誠実すぎる…！ 」「インフルエンサーって大変だ…」「気にしないでほしいなあ」など、温かい声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】発端となったAmazonレビューとは？
レビューに物申す「えーっと…」と切り出し、自著『週末作りおき 激やせ冷凍弁当』（扶桑社）に寄せられたAmazonレビューについて「私の方が理解不能です…」と感想をつづっています。同書では女性は5食分、男性は4食分の作り置きができる仕様となっており、その点に不満を示すレビューでした。
「気にしないでほしいなあ」しかしその後の投稿で「僕がこのレビューの意図を誤解しておりました。大変申し訳ございません」と謝罪。「僕は下記のレビューを『男性の方が消費カロリー多いのになぜ女性は5食分あって男性は4食分しかないんや！』という理不尽なコメントと認識してしまいました。よくよく読んだら、そういう意図ではなく『男性向けトレーニーのレシピ本ならば男性に焦点を当てて初めから5食分作れるようにして欲しい』という真っ当なご意見だったのですね…。不快な思いをさそてしまい本当に申し訳ございません」と、レビューの意図を理解し、重ねて謝罪しています。
コメントでは、「誤解はよくあること 作者さんが冷静に対応して意見も聞こうとしてるの嬉しい」「だれウマさん謝る必要なさすぎ」「うわ、だれウマさんマジで誠実すぎる…！ 」「インフルエンサーって大変だ…」「気にしないでほしいなあ」など、温かい声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)