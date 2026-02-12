県内のスポーツの普及などに取り組んだ指導者や団体に「県スポーツ協会表彰」が贈られました。

生涯スポーツ優良団体に選ばれた少年野球チーム「波佐見パイレーツ」。

来年で創設50周年を迎え、長年地域に根差した活動を行っていることを評価されました。

約30年、チームを指揮する市嶋 誠喜 監督は勝つことよりも野球を楽しむことを子どもたちに教えてきました。

（波佐見パイレーツ 市嶋 誠喜 監督）

「親に感謝の気持ちを持って道具を大切に、グラウンドを大切にをメインに教えながら、まずは野球を楽しくを筆頭にやっている」

「県スポーツ協会表彰」は、県内スポーツの健全な普及に貢献し好成績に導いた指導者や団体に毎年贈られています。

優秀指導者に選ばれた山口 直幸さんは、県立西彼農業高校ウエイトリフティング部を率いて、去年夏のインターハイで全国制覇を果たしました。

前任校も含め、4度、全国の頂点に導いた実績を評価されました。

（西彼農業高ウエイトリフティング 山口 直幸 監督）

「指導の中で意識しているのは、生徒がやらされている意識を持つと競技力向上にはつながらない。生徒自身に考えさせる競技力を向上させる指導をやっている」

このほか、スポーツ功労者など今年度は計4団体、42人が表彰されました。