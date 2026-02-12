菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国170店舗展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、苺を贅沢に使用したケーキや、少人数でも楽しめるミニケーキなど、多彩なラインアップの「ひなまつりケーキ」を、全国のシャトレーゼで2月15日から数量限定・期間限定で販売する。華やかなケーキを囲みながら、子どもの幸せを願う家族のひとときを楽しんでほしい考え。



「お花のフリルショートデコレーション」

「お花のフリルショートデコレーション」（サイズ：直径14cm）は、りんご風味クリームと苺クリームで花をイメージし、花びらゼリーをあしらった、カラフルなデコレーションケーキ。ふんわりとしたスポンジで、カリカリとした食感が楽しい苺シュガーチップ入り苺クリームと、ダイス苺、白桃果肉入りソースをサンドした。春らしい見た目と味わいで、ひなまつりや春のパーティーを華やかに彩る。



「ひなかざり プレミアム苺フレジェ」

「ひなかざり プレミアム苺フレジェ」（サイズ：直径10cm）は、たっぷりの苺と甘酸っぱい苺果肉入り苺ソースを使用し、苺のおいしさを存分に味わえる贅沢なデコレーションケーキ。ふんわりとしたスポンジで、苺果肉入り苺ソースとキレのあるホイップクリームをサンドした。ひなまつりのお祝いにふさわしい、華やかでプレミアム感あふれる仕上がりになっている。なお、お酒を使用しているとのこと。子どもやアルコールに弱い人は注意してほしいという。



「ひなかざり ショコラ・ノワール

「ひなかざり ショコラ・ノワール」（サイズ：直径14cm）は、緑のチョコレートを「おだいりさま」、赤のチョコレートを「おひなさま」に見立てた、シックで華やかなデザインのひなまつりケーキ。香ばしい刻みアーモンドのプラリネを加えたヘーゼルナッツクリームに、パリパリとした食感の板チョコレートと、濃厚なチョコガナッシュをサンドした。さまざまな食感と奥深いチョコレートの味わいが楽しめる。



「桃の節句 ひし形デコレーション」

「桃の節句 ひし形デコレーション」（サイズ：24cm×15cm）は、ひなまつりに欠かせない伝統的なお菓子「ひし餅」をイメージした、彩り豊かで華やかなデザインのケーキ。かわいらしいピンク色と緑色のスポンジで、ホイップクリームと苺をサンドし、苺や雛人形チョコレート、桃の花、ぼんぼりを飾った。やさしい甘さのホイップクリームと苺の味わいが楽しめる。



「桃の節句 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」

「桃の節句 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」（サイズ：直径17cm）は、苺果肉入り苺ソースとホイップクリームをサンドしたケーキと、チョコクリームとシリアル入りチョコレートをサンドしたチョコケーキ、2種類の味が楽しめるデコレーション。彩り鮮やかなフルーツと、カスタードクリームを入れた動物のケーキをのせ、見た目にも楽しい仕上がりになっている。子どもの笑顔が広がる、桃の節句のお祝いにぴったりのケーキだという。



「桃の節句 アソートデコレーション」

「桃の節句 アソートデコレーション」（サイズ：直径17cm（8カット））は、苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた、色々なフレーバーを楽しめるデコレーションケーキ。ひな壇をイメージし、チョコレートでできたおだいりさま・おひなさま・三人官女を飾った。



「桃の節句 苺の2段タルトデコレーション」

「桃の節句 苺の2段タルトデコレーション」（サイズ：直径15cm）は、自家製アーモンドタルトに、やさしい味わいのキャラメルクリームと甘酸っぱいダイス苺を挟んだスポンジケーキを重ねた、豪華な2段デコレーション。下段には三人官女のチョコレートや苺を、上段にはおだいりさまとおひなさまのチョコレート、ぼんぼりや桃の花を飾った。見た目の華やかさで、ひなまつりのお祝いを盛り上げる。



「桃の節句 ちいさなひなケーキ 白」

「桃の節句 ちいさなひなケーキ 白」（サイズ：直径9cm）は、ホイップクリームとスポンジ、チョコチップをサンドしたケーキに、おだいりさまチョコレートやぼんぼりをのせた、ひなまつり限定のミニケーキ。ミルク感あふれるホイップクリームと、ふんわり軽やかな口どけのスポンジに、ほんのりダークな味わいのチョコチップが食感のアクセントになっている。



「桃の節句 ちいさなひなケーキ ピンク」

「桃の節句 ちいさなひなケーキ ピンク」（サイズ：直径9cm）は、苺クリームと苺風味スポンジ、ホワイトチョコチップをサンドしたケーキに、おひなさまチョコレートやぼんぼりを飾った、ひなまつり限定のミニケーキ。ミルクの風味豊かな苺クリームと、ふんわりとした苺風味スポンジに、甘いホワイトチョコチップの食感がアクセントになっている。



「桃の節句 ちいさなひなかざり」（2個入）

「桃の節句 ちいさなひなかざり」（2個入）は、「桃の節句 ちいさなひなケーキ（白）」と「桃の節句 ちいさなひなケーキ（ピンク）」を、ひなまつりデザインの専用箱に1個ずつ詰め合わせた、手軽で華やかなケーキセット。箱を開けると、そのままひなかざりとして飾ることもでき、少人数でのひな祭りパーティーにぴったり。平日のひな祭りや、家庭でのちょっとしたお祝いに、手軽にイベント感を楽しめる商品になっている。



「桃の節句 苺のトルテ」

「桃の節句 苺のトルテ」は、苺スポンジ、抹茶スポンジとホイップクリームでひし餅をイメージした、ひなまつりのお祝いにふさわしいミニケーキ。苺スポンジと抹茶スポンジで、ホイップクリームと洋梨シロップ漬け、黄桃シロップ漬け、ダイス苺をサンドし、新鮮な苺を2粒飾り贅沢に仕上げた。



「春いちごと桃のふんわりケーキ」

「春いちごと桃のふんわりケーキ」は、ピンクと緑の色合いで、春の訪れを感じさせる可愛らしいケーキ。スポンジに、つぶつぶ感のある苺シュガーチップ入り苺クリームと、やさしい甘さの桃ジュレを重ね、苺クリームとりんご風味クリームを絞り、苺をトッピングした。



「桃の節句 乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーション」

「桃の節句 乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーション」（サイズ：直径14cm）は、乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーションケーキ。乳の代わりに豆乳、スポンジには卵の代わりに大豆タンパクを、小麦粉の代わりに米粉を使用している。素材・製法にこだわった口どけの良いスポンジで、やさしい甘さの豆乳クリームと甘酸っぱい苺のコンポートをサンドした。別添の新鮮な苺と、乳卵小麦不使用の飾りセットを自由に飾り付けて、オリジナルのデコレーションを楽しめる。



「桃の節句 卵と小麦粉を使用していないチョコデコレーション」

「桃の節句 卵と小麦粉を使用していないチョコデコレーション」（サイズ：直径14cm）は、卵と小麦粉を使用していないデコレーション。卵の代わりに乳たんぱくを、小麦粉の代わりに米粉を使用している。素材・製法にこだわった口どけの良いスポンジで、濃厚なチョコレート風味を感じられるチョコクリームと苺のコンポートをサンドした。別添の新鮮な苺と、専用の飾りセットを自由に飾り付けて、オリジナルのデコレーションを楽しめる。

［小売価格］

お花のフリルショートデコレーション：3890円

ひなかざり プレミアム苺フレジェ：3350円

ひなかざり ショコラ・ノワール：3780円

桃の節句 ひし形デコレーション：3570円

桃の節句 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション：4110円

桃の節句 アソートデコレーション：4220円

桃の節句 苺の2段タルトデコレーション：4490円

桃の節句 ちいさなひなケーキ 白：1040円

桃の節句 ちいさなひなケーキ ピンク：1040円

桃の節句 ちいさなひなかざり：2080円

桃の節句 苺のトルテ：410円

春いちごと桃のふんわりケーキ：470円

桃の節句 乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーション：3672円

桃の節句 卵と小麦粉を使用していないチョコデコレーション：3564円

（すべて税込）

［発売日］2月15日（日）から順次

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp