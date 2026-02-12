“M-1王者”とろサーモン村田に「子どもが生まれた」相方・久保田が明らかに
お笑いコンビ・とろサーモンの村田秀亮（46）に子どもが誕生したことが、12日までに分かった。
【写真あり】トヨタ“名車”がスタイリッシュに…とろサーモン村田、カスタム費700万円“愛車の全貌
相方の久保田かずのぶが、8日放送のTBSラジオ『イースト駅前クリニック presents 川島明のねごと』（毎週日曜 後7：00）に出演し、番組の最後で「もうここでしか取り扱ってもらえないと思うんで言うんですけど」と切り出すと、「相方が子どもが生まれたんですよ」と明らかにした。
久保田は「その話を僕たち（久保田と中山功太）のラジオでしたけど、何のニュースにもなってなくて、俺は一般人とコンビ組んでるのかと！」と嘆き。Yahoo!ニューストップを予想していたというが、「エンタメの1位がずっと『フワちゃん必殺技開発』これだけでした」と笑わせた。
「ここで何か広がったら」と言う久保田に対し、スタジオからは「M-1チャンピオンやからね」の声もあがった。
とろサーモンは、村田と久保田が2002年に結成し、スカシ漫才で人気に。苦しい時期もあったが、ラストイヤーとなった2017年の『M-1グランプリ』で優勝を飾った。村田は、2022年1月に結婚を発表している。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
