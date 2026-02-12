熊本県宇城市にある神社の鳥居に何かがぶつかり、鳥居の一部が壊れていることがわかりました。現場は全面通行止めとなっています。

【写真を見る】損傷した鳥居 近づいてみると跡が・・・

破損が見つかったのは、宇城市不知火町にある十五柱神社から南に約300m離れた市道に設置されている鳥居です。

神社の名前が書かれた社額や、ヌキの部分が壊れています。

記者「何かがぶつかったとみられる部分が崩れ落ちる危険性があるため、現在、現場の道路は通行止めとなっています」

神社の宮守の津志田澄男さんは、1月31日、警察官たちが鳥居周辺で対応にあたっていたため、鳥居の損壊に気付いたといいます。

その日の午後2時半ごろには、近所の人が大きな衝撃音を聞いていたということです。

現場の近くには保育所や小学校があり、普段は車の行き来も多い場所です。

十五柱神社 宮守 津志田澄男さん「重機があたった跡じゃないか。交通量が多いところだから早く通行止めを解除したいけれど、なにしろ（誰がしたのか）分からないと。修理費がどこから出るかも分からない」

神社側は「車によるあて逃げではないか」「名乗り出てほしい」と話しています。