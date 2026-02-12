父の母に２００７年のダービー馬ウオッカ、３代母に０７年の桜花賞馬ダイワスカーレットがいる良血馬のスティルアイライズ（牝３歳、美浦・加藤和）が１１日、中央競馬登録を抹消したことを管理する加藤和宏調教師が明かした。行き先は未定だが、今後は地方競馬への移籍を目指す。

出生時は通常の仔馬の半分程度の体重で誕生したことから、愛称は「まめちゃん」。競走馬になることさえ危ぶまれていたと、馬主である仔馬カメラ（株）の公式Ｘが公表し、話題となっていた。

新馬戦と３戦目で手綱を握り、“まめまめコンビ”として人気を博した遠藤汰月騎手（１９）＝美浦・伊藤伸＝は「とてもいい子でしたし、乗り難しいところもなかったです。まめちゃんを見るために、初めて競馬場に来てくれたお客さんもいたと思います。新馬戦の時からたくさんのファンがいて注目されて、ジョッキーとしてもいい経験をさせてもらいました」と思い出を語った。

父がタニノフランケルで、母がスカーレットテイル。父は重賞には手が届かなかったものの、欧州の大種牡馬フランケルとＧ１・７勝の名牝ウオッカの間に生まれた血統が評価されて種牡馬となった馬。一方で母系の３代母にいるのがＧ１・４勝のダイワスカーレットだ。

ウオッカとダイワスカーレットと言えば、０８年天皇賞・秋で激戦の末、２センチ差でウオッカが勝利するなど、Ｇ１で何度も対決した同世代のライバル。その名牝２頭から血を引くの馬は珍しく、スティルアイライズはデビュー前から大きな注目を集めていた。新馬戦のパドックには、デビュー前にもかかわらず、まめちゃんグッズを持った大勢のファンが集結。新天地でもそのアイドル性を発揮してほしい。