右肘手術で全休予定も宮崎合宿に帯同

NPBエンタープライズは12日の午後5時過ぎ、パドレスのダルビッシュ有投手が野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして参加すると発表した。2月14日から始まる宮崎合宿の全日程に帯同する見込み。WBC連覇を目指すチームに心強い存在が加わることになり、野球ファンも大興奮している。

ダルビッシュは昨年10月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、2026年シーズンは全休予定。それでも井端弘和監督からの要請を受け、熟考の末に参加を決断した。前回大会でも宮崎合宿から合流し、若手と積極的に交流。プレー以外でも存在感を放ち、世界一に貢献した経験を持つ。

今回のWBCではピッチクロックやピッチコムなどMLB公式戦のルールを採用。日米通算208勝を誇る右腕の知見は、投手陣にとって技術面、精神面の両面で大きな支えとなる。大谷翔平投手や山本由伸投手らメジャー勢も名を連ねる中、チームの準備期間における存在感は小さくない。

NPBエンタープライズからの公式発表直後から歓迎の声が相次いだ。「ダルビッシュのアドバイザー参加最高すぎる」「これは心強い！」「ダルビッシュ有アドバイザーとか豪華すぎる。」といった投稿のほか、「神じゃねーか」「頼もしいに尽きる」「感動しかない」「ありがたや」「ダルビッシュさん感謝すぎる」「またフィーバーになるね。楽しみ過ぎる」と期待が広がっている。

侍ジャパンは11日、西武・平良海馬投手が左ふくらはぎの肉離れのため出場を辞退した。さらに、阪神・石井大智投手にもアクシデントが発生。暗い話題が多かった。そんな中でダルビッシュという“強力援護”が流れを変える可能性もある。（Full-Count編集部）