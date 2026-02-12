Lemino×タワレコライブプロジェクト「Leminoレコメンライブ」始動 注目の5人組ロックバンド・Khaki出演決定
【モデルプレス＝2026/02/12】株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービスLeminoとタワーレコードがタッグを組み開催するライブプロジェクト「Lemino レコメンライブ powered by TOWER RECORDS」に、5人組ロックバンド・Khaki（カーキ）が出演することが決定した。
今回は独自の音楽性とライブパフォーマンスで注目を集めるKhakiが出演。当日はライブパフォーマンスにとどまらず、来場者限定のオリジナルカードのプレゼント、さらにユーザーから事前に募集した楽曲の中からセットリストに反映される企画など、その他にもファンとの距離を縮める特別な体験を提供する。
【写真】早稲田大学サークルで結成されたバンド・Khakiって？
◆注目バンドKhaki「Lemino レコメンライブ powered by TOWER RECORDS」出演決定
「Lemino レコメンライブ powered by TOWER RECORDS」は、Leminoとタワーレコードがタッグを組み、音楽シーンで存在感を高めるアーティストと音楽ファンをつなぐライブプロジェクトである。Leminoとタワーレコードがレコメンドする注目アーティストが出演。ライブパフォーマンスに加え、ここでしか味わえない特別な体験を通じて、アーティストとファンがより深くつながる場を創出する。
また、本プロジェクトと連動し、LeminoではKhakiのインタビューを含むオリジナル番組を独占配信。アーティストの想いを映像コンテンツとしても深く楽しめる構成となっている。ライブ当日の様子も後日Leminoで配信する。さらに、interfmの音楽番組「side by side」とのコラボレーションによるラジオ番組展開など、リアル・配信・ラジオを横断した多角的な取組みを通じて、Khakiの魅力を幅広い音楽ファンへ届けていく。（modelpress編集部）
◆ライブ概要
開催日時：3月16日（月）開場19：00／開演19：30
会場：タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
◆オリジナル番組概要
配信日時：2026年3月予定
配信形態：Leminoプレミアム
◆Khakiプロフィール
2018年に早稲田大学のバンドサークルで結成された、東京を拠点に活動する5人組のイマーシブ・アートロックバンド。メンバー全員が作詞・作曲を担当し、音源制作やMV、グッズ、個人事務所の設立などをバンドメンバー自らで企画制作。独創的な手法で躍進を続け、注目を集めている。2024年にはバンド最大規模となるワンマンライブ「ソロ・コンサート」をLIQUIDROOMにて開催し、チケットはソールドアウトとなった。2025年には2ndアルバム「Hakko」をリリースし、バンド初の全国ツアー「Khaki LIVE TOUR 2025」を開催した。
【Not Sponsored 記事】