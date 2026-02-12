【長濱ねる】がおでかけするなら？春のムード漂う「スポMIXコーデ」の魅力について語る♡

甘くて品がよくて、まとうオーラまで全方位可愛い♡ そんなRay世代の女子が憧れる長濱ねるさんが美しさを増してカムバック。今回は、春のムードをまとった「スポMIXコーデ」について、ねるさんの視点で語っていただきました。ぜひチェックしてみて！

春のムードが漂うスタイルにお着替えしたねるさんと、可憐なる世界へとおでかけしてみませんか？

甘くて品がよくて、まとうオーラまで全方位可愛い♡ 女のコなら誰もが憧れずにはいられない長濱ねるさんが、美しさを増してカムバック。

Cordinate スポMIX

「スポMIXは、程よく抜け感が出るので着やすくて好きです。

ジャケットなどは、ついついかっちりした着こなしになりがちなんですが、スポーティーなアイテムをあわせるだけで軽くなるというか……やわらかい雰囲気になって一瞬でカジュアルに落としこめるところがいいですよね。

私の場合は、トラックジャケットが好きで何着か持っているんですが、それにガーリーなデニムと、あえてスニーカーではなく、ローファーをあわせたりしてスポMIXを楽しんでいます。

ちなみにその格好でおでかけをするとしたら、友だちとインテリアショップや雑貨屋さんめぐりをして、お茶したり、おいしいごはんを食べたりしたいです♡

基本はインドア派なんですけど、好きなお洋服を着てたくさん歩く日もたまにはいいですよね。

今日の撮影で着させていただいたスポMIXの衣装は、短いニットパンツがとっても可愛くてときめきました。しかもレースのタイツをあわせるなんて、新しい発見でした。

ジャケットにレースのバンダナを巻いたり、スポーティーなキャップをかぶったりするのもいいし、ラフなジャージパンツをあわせてカッコよく着こなすのも素敵かもですね♡」