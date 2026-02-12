【長濱ねる】がおでかけするなら？春のムード漂う「スポMIXコーデ」の魅力について語る♡
甘くて品がよくて、まとうオーラまで全方位可愛い♡ そんなRay世代の女子が憧れる長濱ねるさんが美しさを増してカムバック。今回は、春のムードをまとった「スポMIXコーデ」について、ねるさんの視点で語っていただきました。ぜひチェックしてみて！
長濱ねるとおでかけ服
なに着てどこ行く？
春のムードが漂うスタイルにお着替えしたねるさんと、可憐なる世界へとおでかけしてみませんか？
Cordinate スポMIX
「スポMIXは、程よく抜け感が出るので着やすくて好きです。
ジャケットなどは、ついついかっちりした着こなしになりがちなんですが、スポーティーなアイテムをあわせるだけで軽くなるというか……やわらかい雰囲気になって一瞬でカジュアルに落としこめるところがいいですよね。
私の場合は、トラックジャケットが好きで何着か持っているんですが、それにガーリーなデニムと、あえてスニーカーではなく、ローファーをあわせたりしてスポMIXを楽しんでいます。
ちなみにその格好でおでかけをするとしたら、友だちとインテリアショップや雑貨屋さんめぐりをして、お茶したり、おいしいごはんを食べたりしたいです♡
基本はインドア派なんですけど、好きなお洋服を着てたくさん歩く日もたまにはいいですよね。
今日の撮影で着させていただいたスポMIXの衣装は、短いニットパンツがとっても可愛くてときめきました。しかもレースのタイツをあわせるなんて、新しい発見でした。
ジャケットにレースのバンダナを巻いたり、スポーティーなキャップをかぶったりするのもいいし、ラフなジャージパンツをあわせてカッコよく着こなすのも素敵かもですね♡」
『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』
毎週木曜21時〜放送中〈テレビ朝日系〉
東京国税局・資料調査課――《税務調査最後の砦》といわれる組織、通称《コメ》。
主演・松嶋菜々子が演じる米田正子が、《コメ》のなかになかなか手を出せない “厄介な” 事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性あふれる面々で悪徳脱税者を成敗していく社会派痛快エンタメドラマ。
長濱ねる
ながはま・ねる●1998年9月4日生まれ、長崎県出身。女優のほかラジオのナビゲーター、エッセイ執筆など幅広い分野で活動中。
出演作はNHK連続テレビ小説『 舞いあがれ！』（2022）、フジテレビ系『ウソ婚』（2023）、テレビ朝日系『いつか、ヒーロー』（2025）など。
