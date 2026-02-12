

SHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」（Japan Special Edition）ジャケ写

芸能活15周年を迎え、日本での記念LIVE公演を先日発表した韓国の歌手兼俳優のシン・ウォンホが12日、3月4日に韓国で自身初となる SHIN WONHO 1st mini Album「ONE」（NEMO VER）の発売と配信がスタート。それに伴い、日本版スペシャル Ver であるSHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」（Japan Special Edition）を同日発売することが決定した。

【動画】シン・ウォンホ、1st mini Album「ONE」スペシャルインタビュー

日本版は韓国版と異なるジャケットデザインで LP 版サイズのパッケージ。全6曲を収録したCD、日本語対訳、DVD（【１】 JK＋Photobook 撮影 Behind 【２】Album RecordingBehind 【３】Special Interview 【４】「warzone」MV Behind）、2026 年度カレンダー、写真集ブックレット、ステッカーやポストカードなどが封入された特別豪華版だ。

シン・ウォンホは2011年のCMを通じて、抜群のビジュアルで初めて世の中に姿を見せ、その後 CROSS GENEでのグループ活、ドラマ、ミュージカル、日本でのラジオ DJ、アーティストのソロ活などを通じ、多様な魅力を披露しながら経験を積み重ねてきた。今回発売する初のミニアルバム「ONE」は今まで”シン・ウォンホ”という名前で活をしながら出会ってきたすべての経験と、その中で培った絆や、そして何よりも普遍的に応援してくれるファンの方々、そのすべてが本人を表す『ONE』だという深い意味が込められている。

今回のアルバムは、シン・ウォンホがアーティストとして次のステージに進みゆく最初のステップで、今までの曲とは異なり本人自らが曲の選定から録音までをセルフプロデュースして完成させた。今の考え方や価値観、そして苦悩を一つ一つのトラックに解き明かしながら、その物語をリスナーたちに伝える手紙のようなアルバムだ。

ミニアルバムのタイトル曲である「Warzone」を含め「Hug me」、「Placebo」、「Fill me」、そして「Warzone」、「Fill me」の Instrumental まで、計 6 つのトラックで満たされている。平和と愛、そして夢のすべてが一つになっていく過程を各トラックに盛り込み、その結果がこのアルバム全体を通じて表現されている。 そして、公開されたコメント画でシン・ウォンホは、タイトル曲「Warzone」MV（公開前）について「世界の平和を望む気持ちもあって、そういうことが表現できたらいいなと思いました。曲の中では愛を語りますが、その中に込めているのは平和なので、ただありきたりのカップルの物語ではなくて、曲の中に込めたメッセージまでミュージックビデオに収めたかった」と真意を語っている。今回のアルバムについて、「誰よりもファンの皆さんがたくさん聴いてくれると思いますが、この曲を通じて僕を初めて知る方にも伝えたいメッセージは、皆さんの夢を再び考えたり、皆さんの愛を確認する機会になればいいなと思います。皆さんの心の平和であれ、何であれもう1度考えるきっかけになればいいなと思っていたので、歌詞カードも忘れずに読んでいただきたいです」と彼の想いの深さに納得せざるを得ない。さらに、「僕も辛い時もあれば、嬉しい時もあり、いろんな感情が湧く度に、いつも皆さんがそばにいてくれたので、心の底から感謝の気持ちを感じています。そんな気持ちに応えられる音楽で寄り添いたかったです。15周年が30周年、そして50周年になり、より健康で、良い音楽で皆さんにお返しするので、この世のどこでも至る所で、皆さんの心の中には僕がいることを忘れないでください。愛しています。」とハートマークを添えて感謝を伝えた。【作品情報】【日本】SHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」（Japan Special Edition）＜収録曲＞1. Warzone2. Hug Me3. Placebo4. Fill me5. Warzone (Inst.)6. Fill me (Inst.)＜仕様＞サイズ (250mm×250mm)1. CD（全 6 曲）歌詞・対訳付2. DVD (（【１】 JK＋Photobook 撮影 Behind 【２】Album Recording Behind 【３】Special Interview 【４】「warzone」MV Behind）3.2026 年度カレンダー4.写真集ブックレット5.ステッカー6.ポストカード＜特典＞スペシャル特典会「SHIN くんと“握手会”＋“サイン会”＋“2 ショット撮影会”」参加券 *特典会当日のみ有効