きょう、愛知県の大村知事が発表したのは、カジノを含むIRについて誘致できるか「可能性を調査する」というのです。

IRとは、統合型リゾートという名前の通り、ホテルや展示場など観光やビジネスの拠点となる国際的な複合施設のことで、その中には「カジノ」も含まれます。

国は2018年、全国で最大3か所にIRを整備できる法律を作りましたが、現在、整備が決まっているのは大阪だけ。国が来年5月～11月に都道府県などからの申請を再び受け付けることになり、愛知県もIRについて検討を再開したというのです。

候補地は中部空港島…調査はコロナ禍で中断していた

2017年には、中部空港がある常滑市の商工会議所が、IRの誘致に向けた要望書を愛知県に提出。その後、県は中部空港エリアでのIRの整備にむけた調査を進めていましたが、2020年に新型コロナウイルスの感染が広がったため、調査を中断していました。



（愛知県 大村秀章知事）

「エンターテイメントで楽しんでいただき、国際会議や展示会などを有機的に組み合わせ、お客さんを呼ぶ十数万平米の巨大ホテル群を作る。行政の考えを超えたところにある」



愛知県は、手を上げたい事業者から連絡があれば、中部空港周辺の土地に関する情報や法律で定められた条件などを提供するとしています。