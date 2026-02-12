リッター30km以上走るトヨタ「四駆のプリウス」がスゴすぎる！

1997年に初代モデルが登場したトヨタ「プリウス」は、世界初の量産ハイブリッドカーとして一気にハイブリッドカーを身近にした存在として知られています。

それから30年近くが経過した現在ではハイブリッドカーは特別なものではなく、多くの車種に選択肢のひとつとしてラインナップされるまでに一般化しました。

【画像】超カッコいい！ これが「四駆のプリウス」です！（30枚以上）

現在のプリウス（2023年登場の5代目）は、「ハイブリッド車が当たり前」になった時代に合わせて、より尖った個性を持つモデルへと進化しました。

特にデザイン面では、スポーツカーのように大きく傾斜したフロントウィンドウを採用するなど、これまでの実用的なイメージを覆す、先進的でスタイリッシュな姿に生まれ変わっています。

とはいえ、「燃費重視のエコカー」というイメージが強いプリウスですが、実は4WDモデルにはモーターを用いた先進的なシステムが搭載されているのです。

現行型プリウスには、2リッタープラグインハイブリッドモデルと2リッターハイブリッドモデル、そして1.8リッターハイブリッドモデルの3種類のパワートレインが用意されています。このなかで4WDが用意されるのは2リッターおよび1.8リッターのハイブリッドモデルで、「E-Four」と呼ばれるシステムを搭載。

“E”という頭文字からも分かるように、後輪にも電動モーターをプラスした仕組みとなっています。定常運転時はクルマ側が自動で制御して2WD走行で低燃費を実現し、必要に応じて後輪のモーターを駆動させるシステムです。

後輪のモーターが活躍するのは、雨や雪道などでタイヤの空転を検知したときだけではありません。実は「発進する瞬間」にも、路面の状態に合わせて最適なパワーを後ろに配分。これにより、どんな路面状況でもフラつかず、スムーズに走り出すことができるのです。

さらにE-Fourはコーナリング時にステアリング舵角入力をモニタリングし、後輪に適切なトルクを配分することでライントレース性を向上させるというトルクベクタリング機能も備えているので、2WDモデルよりも気持ちの良いコーナリングを味わうこともできる点も魅力です。

燃費性能は、2リッターハイブリッドの2WDが28.6km／Lなのに対して4WDが26.7km／L、1.8リッターハイブリッドの2WDが32.6km／Lなのに対して4WDが30.7km／Lとわずかな差しかないのも、綿密に後輪のモーターを制御して無駄がないことが要因といえるでしょう。

ただし、E-Fourのリアモーターは30kW／84Nmと先代よりは大きく出力が向上したものの、エンジンの動力を後輪にも伝えられる機械式の4WDに比べると、場合によっては十分な駆動力が得られない場合がある点には注意したいところです。