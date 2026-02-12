【義母！2週間預かって】メシに文句。掃除も洗濯もしない！2日で大ゲンカ＜第12話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第12話 わがまま放題【コウタの気持ち】
【編集部コメント】
イツキさんにすべてを任せをしようとしていたコウタさん。結局自分が面倒みることになったものの、2日目にして大ゲンカとなってしまいました。この主張の強い2人にはさまれていたらきっと、イツキさんもとうに我慢の限界を迎えていたことでしょう。イツキさん、逃げて正解です！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
