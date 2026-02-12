TDS「フード＆ワイン・フェスティバル」4．15開催！ 『レミーのおいしいレストラン』がテーマのメニュー登場へ
東京ディズニーシーは、4月15日（水）〜6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催する。
【写真】色とりどりのラインナップ！ 「フード＆ワイン・フェスティバル」メニュー一覧
■ポップコーン「ホタテガーリックバター味」が再登場
今年で3回目となる「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」は、“食で世界を巡る”をテーマに、春の心地よい陽射しの中、異国情緒あふれるパーク内で、テーマポート毎の多彩な料理やドリンクを味わいながら巡る“食の旅”が楽しめるスペシャルイベント。
ファンタジースプリングスを含む8つのテーマポートでは、それぞれの文化や物語に合わせた料理、スイーツに加えて、約15種類のワインをはじめ、ビールやカクテル、ソフトドリンクなどを用意。
例えば「ニューヨーク・デリ」では、『レミーのおいしいレストラン』をテーマにしたスペシャルメニューが登場。ハニーマスタードでマリネしたハムとタマゴサラダ、ラタトゥイユをサンドしたサンドウィッチが新たに登場するほか、レミーのシルエットの形をしたチョコが添えられた「チーズケーキ」などが楽しめる。
また、「ホタテガーリックバター味」のポップコーンの再登場や、新たなフードスーベニアが付いたシーズナルグルメチケットセットも用意され、各テーマポートでさまざまな食べ歩き、飲み比べがかなう。
さらに、東京ディズニーシーのシェフがイマジネーションを広げて創作したコース料理を提供する「シェフズ・イマジネーション」が、今年は「マゼランズ」と「リストランテ・ディ・カナレット」にて開催。『レミーのおいしいレストラン』をテーマに構想された前菜からデザートまでを存分に味わうことが可能だ。
そのほか、期間中は、25周年の祝祭感を表す“ジュビリーブルー”をアクセントに取り入れたパーク内装飾がゲストを迎えるほか、アメリカンウォーターフロントにて、本イベントを盛り上げる2つのアトモスフィア・エンターテイメントを実施予定。
加えて、パーク一体型ホテルの“東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ”と“東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル”では、今年初めて「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」と連動したプログラムを展開。4月15日（水）〜6月19日（金）までの一部日程でシェフこだわりの料理とソムリエが厳選したワインのペアリングを体験することができる。
【写真】色とりどりのラインナップ！ 「フード＆ワイン・フェスティバル」メニュー一覧
■ポップコーン「ホタテガーリックバター味」が再登場
今年で3回目となる「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」は、“食で世界を巡る”をテーマに、春の心地よい陽射しの中、異国情緒あふれるパーク内で、テーマポート毎の多彩な料理やドリンクを味わいながら巡る“食の旅”が楽しめるスペシャルイベント。
例えば「ニューヨーク・デリ」では、『レミーのおいしいレストラン』をテーマにしたスペシャルメニューが登場。ハニーマスタードでマリネしたハムとタマゴサラダ、ラタトゥイユをサンドしたサンドウィッチが新たに登場するほか、レミーのシルエットの形をしたチョコが添えられた「チーズケーキ」などが楽しめる。
また、「ホタテガーリックバター味」のポップコーンの再登場や、新たなフードスーベニアが付いたシーズナルグルメチケットセットも用意され、各テーマポートでさまざまな食べ歩き、飲み比べがかなう。
さらに、東京ディズニーシーのシェフがイマジネーションを広げて創作したコース料理を提供する「シェフズ・イマジネーション」が、今年は「マゼランズ」と「リストランテ・ディ・カナレット」にて開催。『レミーのおいしいレストラン』をテーマに構想された前菜からデザートまでを存分に味わうことが可能だ。
そのほか、期間中は、25周年の祝祭感を表す“ジュビリーブルー”をアクセントに取り入れたパーク内装飾がゲストを迎えるほか、アメリカンウォーターフロントにて、本イベントを盛り上げる2つのアトモスフィア・エンターテイメントを実施予定。
加えて、パーク一体型ホテルの“東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ”と“東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル”では、今年初めて「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」と連動したプログラムを展開。4月15日（水）〜6月19日（金）までの一部日程でシェフこだわりの料理とソムリエが厳選したワインのペアリングを体験することができる。