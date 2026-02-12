¡Ö¤Þ¤¸¤«!?¤Þ¤¸¤«!?¡×à¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æá½÷Í¥¤Î33Ç¯¸å¡Ä55ºÐ¡¦ÍµÌÚÆà¹¾¤ËÁûÁ³¡Ö¤³¤ìº£¤Î¤ª´é?¡×¡ÖÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö²ò¶Ø¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡33Ç¯Á°¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤¬55ºÐ¤Ë¡Ä¡£àµ×¤·¤Ö¤êá¤Î»Ñ¤ËSNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¾ðÊó²ò¶Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢5·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¡ÖËÜÅö¤Ë°©¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍµÌÚÆà¹¾¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò²¼¤í¤·¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¡¢µ×¡¹¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍµÌÚ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤«!?¤Þ¤¸¤«!?maji¤«!?´ò¤·¤¹¤®¤ë!!!!¡×¡Ö¾ðÊó²ò¶Ø¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡ÄÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ìº£¤Î¤ª´é¡©¼ã¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡£¡£¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÍµÌÚ¤Ï1993Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅûÈþµþÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¾¾ËÜÎ´¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤«¤é¤ÎºîÉÊÄó¶¡¤ò¼õ¤±²»³Ú³èÆ°¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£2000Ç¯Âå¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¸å¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²èºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£