¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤È°ã¤¤²á¤®¤ë¡×¥Æ¥ìÄ«¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤óº£°æ½Õ²Öà¤¹¤Ã¤Ô¤óá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¬¥µ¥Ä¤Ê´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿¤è¤¡×
Äï¤ÈËå¤ÇÃçÎÉ¤¯¿©»ö
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Îº£°æ½Õ²Ö(¤µ¤¯¤é¡¢26)¤¬¡¢ÁÇ´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÚÄïËå»²Àï¡ª¡©¡Û°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤è¡ª¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº£°æ½Õ²Ö¤Ç¤¹¡×¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ñ¤Ç¡¢Äï¤ÈËå¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¹¤ß(Ëå)È±¤ÎÌÓ¤Ë¥µ¥é¥ÀÁ´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÆæ¤á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¡¢Äï¤Ë¡ÖµÕ¤¸¤ã¤Í¡©¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÆ°²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â·ù¤¤¤Ê¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÃ°Ç°¤Ë¼è¤ê½ü¤Äï¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ëå¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¡Ö°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤»¤¬¤à¤Ê¤É¡¢½ª»Ï²ÈÂ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëº£°æ¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤È°ã¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥¬¥µ¥Ä¤Ê´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤è¡ª¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿¤è¤(¾Ð)¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£