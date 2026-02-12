¼ó¸µ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯ÍÅ±ð¤Ê¿²¤½¤Ù¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦»þÇ¤¥«¥è(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@im__krazy¤è¤ê)

¡¡2020Ç¯¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óÊ¡²¬Âç²ñ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÅ±ð¤Ê­à¿²¤½¤Ù¤ê¥·¥ç¥Ã¥È­á¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¿²¤½¤Ù¤ë¡¢¼ó¸µ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÆüÃæ¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤¹¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î»þÇ¤¥«¥è(31)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£¡¡¥«¥á¥é¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»ëÀþ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê»þÇ¤¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¥¢¡¼¥È¡×¡Ö¤«¤è¤µ¤ó¤É¤³¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈï¼ÌÂÎ¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£