°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó
¡¡ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÎÓ»ÖÎè(¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó)¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¯¥¿¥¤¥È¤Ê¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡174¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤¬ºÝÎ©¤Ä¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤É¥¿¥¤¥È¡£Âè1»Ò½Ð»º¤«¤é2022Ç¯¤Î¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ»ÖÎè¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡×(08Ç¯)¤Î¾®¶¬Ìò¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÎº¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¥É¥é¥Þ¡Ö·î¤ÎÎø¿Í¡ÁMoon Lovers¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢10Ç¯)¤Ç¶¦±é¡£19Ç¯¤Ë¤ÏEXILE¤ÎAKIRA¤È·ëº§¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê»Ñ¤Ë¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ªÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Î»þ¤«¤éÂç¹¥¤¡× ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡ÄËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡× ¡Ö´Å¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷¿À¡× ¡ÖÈþ¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ½é¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¡× ¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅ·»È¡£¥¥ì¥¤²á¤®¤Æ¡× ¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Î¸À¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£