2月6日に長崎ランタンフェスティバルが始まり連日にぎわいを見せていますが、会場から離れたある場所でもランタンの展示が行われています。

ランタンの明かりが灯っているのは長崎新地中華街…ではなく、長崎市の長崎ペンギン水族館です。

ランタンフェスティバルに合わせて2月6日にはじまった「魅惑のランタン展」。

ランタンのほか、波に乗っているペンギンやギターを弾くペンギンのオブジェなど個性豊かな約100点が展示されています。

（青木雄大アナウンサー）

「ペンギンのランタンもいくつか展示されているが特にユニークなのはふぐちょうちん。本物のフグの皮を使っていて目などに飾り付けを行っている」

ほかにもスタッフが手作りしたという貝殻を使ったシェルランプや中国で富をもたらすとされる金魚の展示も。

普段とは一風変わった水族館を楽しむことができます。

（千葉からの観光客）

「ペンギン好きなので見ようと来た。初めてランタンでつくられたペンギンを見た。生もいいけどこの時期しか見られないので」

（京都からの観光客）

「工夫がしてあっておもしろい。ノリノリでいい感じ」

「ペンギンよりふぐちょうちんに興味がある。実物でおもしろい」

（長崎ペンギン水族館飼育展示課 田粼 智さん）

「ランタンに使っている生き物は貝殻とか形とか構造を見る機会にもなる。ふぐのちょうちんは工芸品でもあるので人に生活にも役立っているのを知ってもらえるうれしい」

魅惑のランタン展は長崎ペンギン水族館で今月23日まで開催されています。