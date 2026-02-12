東宝は12日、舞台「VOICARION〜信長の犬〜」（14〜17日、東京建物 Brillia HALL）に出演予定だった声優・鈴村健一（51）が体調不良のため休演すると発表した。鈴村については、適応障害と診断されたため当面、静養に専念すると所属事務所が発表している。

東宝は「本公演に出演を予定しておりました、太田資正役の鈴村健一は、体調不良のため、出演予定の全日程を休演させていただきます」と発表。「なお、同役は2月15日（日）13:00公演を石川界人が、2月15日（日）18:00公演を畠中祐が務めさせていただきます」と代役を伝えた。

「お客様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「誠に恐れ入りますが、出演者変更に伴う他日への変更・払戻しはいたしかねます。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます」とした。

鈴村についてはこの日、所属事務所が「体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました。医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました」と報告。「今後につきましては回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」とした。