五輪のカーリングのストーンは、スコットランド本土から約16キロの島の花崗岩が原料だ/Andy Buchanan/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）冬季オリンピック（五輪）の種目であるカーリングで使用するストーンの重量は17〜20キログラムと厳格に規定され、数十年にわたり使うことができる。プロ用ストーンの大半と、五輪用ストーンの全てはケイズ・オブ・スコットランドと呼ばれる企業が手作業で製造している。素材は英スコットランド沖の小さな無人島で採掘された花崗岩（かこうがん）だ。

アイルサ・クレイグ島産の花崗岩は極めて微細な結晶構造を持ち、鉱物が密接に結合する特殊な配列をしている。この密度の高さが衝突への耐性を強め、氷上を滑走するのに十分な滑らかさに研磨することを可能にする。また独自の鉱物組成が、軌道に沿ってカーブするストーン固有の能力をもたらしている。

「単に欠けやひび割れに耐える能力だけではない。氷上での動きや、ストーン同士が衝突した際の跳ね返り方にも関係がある」。スコットランド国立博物館の地質分析官、ボブ・グッデイ博士はそう説明する。「プロのカーラーは他の種類のストーンも使用したことがある。それらは滑走性能こそ申し分ないものの、衝突時の跳ね返り方は全く別物だ」

競技の国際統括団体ワールドカーリングの主任アイス技術者であり、かつてケイズ・オブ・スコットランドで営業・技術サービス部長も務めたマーク・キャラン氏によると、同社は年間2000〜2500個のストーンを77カ国向けに生産している。

特別な試合には特別なストーンを

カーリングは冬季五輪に最も早く採用された競技の一つだ。1924年に仏シャモニーで開催された第1回冬季五輪で、メダル種目として初登場した。競技の起源は16世紀のスコットランド。当時の人々は凍った湖の上で未加工の石を滑らせていた。現在のカーラーたちは交代で花崗岩のストーンを氷上で滑らせ、氷面に描かれた円形の目標地点「ハウス」を狙う。

カーリングの氷面には、凍結した水滴によって「ペブル」と呼ばれる凹凸の特殊加工が施されている。この構造で氷上の接触面積が減少し、重いストーンは氷に張り付くことなく氷上をより滑らかに滑走できる。

投げられたストーンは「カール」と呼ばれる曲線軌道を描く。この軌道には最大2人のスイーパーの動きで影響を及ぼすことができる。スイーパーは専用のブラシでペブル部分を溶かし、摩擦を減らすことでストーンの滑走距離を伸ばす他、時には方向をわずかに変えることも可能だ。カーリングは、選手が投射物を放った後、その軌道に干渉できる唯一の競技。

カーリングストーンには十分な重量が必要だ。狙った軌道を維持し、ストーン同士の衝突に耐え、かつスイープの影響を受けられる程度に滑り続けるだけの重さがなくてはならない。ただほとんどの花崗岩はこの条件を満たさない。

「花崗岩の多くは化学組成が非常に似ており、比較的大きな石英や長石の結晶を多く形成する傾向がある。この組織は明らかにカーリングストーンには適さない」と、グッデイ氏は述べた。大きな結晶を持つ粗い石は、衝突すると欠けたり割れたりしやすい。

しかしスコットランド西岸沖の島、アイルサ・クレイグ産の花崗岩は約6000万年前のものだとグッデイ氏は説明する。「この年代は北大西洋が開き、欧州と北米が分離しつつあったため、大量のマグマが形成された」。アイルサ・クレイグ産花崗岩はこのマグマが冷却・固化して形成されたものだという。

グッデイ氏によれば、アイルサ・クレイグの花崗岩は「やや奇妙で特異な化学組成」を持つ。世界中の花崗岩と比較すると、アイルサ・クレイグ産はアルミニウム含有量が極めて低い。この地質学的異常が、ナトリウムと鉄を豊富に含む希少鉱物の形成をもたらした。具体的にはアルベゾン閃石（せんせき） 、エジリン輝石、エニグマ石などで、これらは通常花崗岩には見られない。

科学者たちにもまだ完全には解明できていない理由から、「この花崗岩は特異な鉱物組成と緻密かつ繊細な構造を有する」とグッデイ氏。それが欠けにくさとなって現れ、カーリングストーンに理想的な特性をもたらしていると付け加えた。

カーリングストーンの組成

アイルサ・クレイグ島では3種類の花崗岩が確認されている。それぞれコモン・グリーン、ブルー・ホーン、レッド・ホーンと呼ばれる。グッデイ氏によれば、レッド・ホーンは鉄成分が付着したブルー・ホーンだ。カーリングストーンの素材に用いられるのはコモン・グリーンとブルー・ホーンで、両者は地球化学的に見れば、同一の花崗岩だという。

カーリングストーンの本体はコモン・グリーンで造られている。これにはストーン同士が衝突する箇所も含まれる。コモン・グリーン花崗岩には希少鉱物が凝集した黒い斑点があり、これがストーンに「弾力性」を与える。「これらの岩石は衝突すると互いに跳ね返るような性質がある」とグッデイ氏は説明した。

ストーンの凹面底部にはブルー・ホーンが使用され、石が滑走するための細い「ランニングバンド」を形成する。サスカチュワン州レジャイナ大学鉱物学助教でありカレドニアン・カーリングクラブ所属選手でもあるデレク・リャン博士によれば、この花崗岩は気孔率と透水率が低く、水が浸透しにくい特性を持つため、耐久性と経年変化に優れる。

ブルー・ホーンのこの特性こそが、アイルサ・クレイグ産花崗岩に匹敵する他の素材が見当たらない理由の一つだ。「滑走面には他の素材も試した」とリャン氏は言う。「岩石は自然物で不完全だから、合成素材を使えばどうかという発想もあった」。カーリング関係者がランニング・バンドの製作にセラミックを試したことも明かした。

しかしリャン氏は、セラミックでは質感を長時間維持できないと指摘した。ストーンが曲がるのを可能にするのは、表面の粗さだが、セラミックのストーンは試合の進行とともに表面の凹凸を失う。そうなれば安定性がなくなり、曲線軌道も描けなくなる。

リャン氏によると、ストーンが曲がっていくメカニズムは花崗岩の固有の特性に由来する。それは「岩石の中で成長した特定の大きさの鉱物粒子」だという。

アイルサ・クレイグの花崗岩はカーリングに非常に適しているため、五輪では他の種類の花崗岩を公式競技に使用したことは一度もない。スコットランドのエディンバラ大学でスポーツ政策、経営、国際開発を教えるマシュー・マクダウェル博士は、「アイルサ・クレイグ産のストーンが最高だというのは、一般的な認識だ」と述べている。

1838年に設立されたグランド・カレドニアン・カーリングクラブ（後にロイヤル・カレドニアン・カーリングクラブ＜RCCC＞と改名）は、設立以来、カーリングストーンの素材としてこの島の花崗岩を使用してきたと、マクダウェル氏は説明する。同クラブは、スコットランドにおけるこの競技の統括団体として、競技規則を標準化した。

「1924年にフランスのシャモニーで冬季五輪が初めて開催された際、RCCCが競技のルールを決定した。その中にはストーンにアイルサ・クレイグ産の花崗岩を使用することも含まれていた」（マクダウェル氏）

マクダウェル氏によると、歴史的に、アイルサ・クレイグ産の花崗岩に代わるストーンを求める動きはこれまでなかったという。

「1800年代から、その性能は実証済みだ。変える理由があるだろうか？」。リャン氏はそう言い添えた。