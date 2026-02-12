ミラノ・コルティナオリンピックは１２日（日本時間１３日未明）、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われる。

日本勢は４人全員が進出するなか、清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）と工藤璃星（ＴＯＫＩＯインカラミ）の１６歳コンビが２、４位と予選上位につけたのが目を引く。メダル獲得となれば、１７歳でスノーボード女子ビッグエアの銅メダリストとなった村瀬心椛（２１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）を抜いて日本女子の冬季オリンピック最年少記録となるだけに注目されそうだ。（デジタル編集部）

清水は１１日の予選で全体トップ登場となった。「いつもはコケることが少ない」という１回目でまさかの途中失速となり１９・７５点。ただ、そこは昨年３月の世界選手権で２位、先月の賞金大会「Ｘゲームズ」で優勝も飾っているエース格。２回目は躍動感あふれる滑りで８７・５０点と得点を伸ばした。インタビューでは「良かったかなと思います、本当に。良かったなという感じです」と苦笑いした。

一方、今季のワールドカップで初の表彰台に上がり、Ｘゲームズでは清水に次ぐ２位と成長著しい工藤は１回目からきっちり決め、２位に。２回目もさらに得点を挙げた。清水と２５歳のマディー・マストロ（アメリカ）に抜かれたものの、堂々の４位通過だ。

決勝はまた一段とレベルが上がるはず。ただ、決勝進出者のなかで最年少の２人も虎視眈々と決戦を見据えている。

清水は「新しく夏に練習して、去年やらなかった技も習得してきている。そこを見てほしい」、工藤は「（予選）２本目は手をつかなかったらもっと得点が伸びただろうなというのはある。あとは高さともっとスタイルを出していきたい」。

この日の予選で唯一９０点台の９０・２５点をマークしたのがクロエ・キム（アメリカ）。３連覇を狙う２５歳の女王にどこまで迫れるか、期待が膨らむ。